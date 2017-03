Игроиндустрия-2017: первые шаги

Компьютерные игры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что их производители тратят немалые средства на поддержание интереса, выпуская новинки каждый год. Одним из лидеров рынка остаётся Япония, игры из Страны восходящего солнца являются самыми ожидаемыми.

Крупнейшим событием конца прошлого года в мире компьютерных игр стало пополнение знаменитой серии японских RPG (Role-Playing Game – ролевые игры), Final Fantasy – выход давно ожидавшейся 15-й части основного цикла, которая оставалась в разработке более 10 лет. В целом игра была принята критиками и игроками достаточно благосклонно, средние оценки на агрегаторе Metacritic – 81% и 76% соответственно. Но критики отмечают, что FF XV оказалась своего рода «роуд-муви» в форме видеоигры – по-настоящему цельным и привлекательным выглядит лишь ядро игры, образы четвёрки главных героев, путешествующих по автодорогам атмосферного фэнтезийного мира по своим делам. Сам сюжет довольно плохо слеплен, задания – однообразны. Тем не менее разработчикам из Square Enix несбалансированность их творения не слишком повредила – уже в первые сутки было продано более пяти миллионов экземпляров FF XV, что полностью покрыло затраты на разработку игры.

Японские разработчики оставались в центре внимания в течение всей зимы. В январе едва ли не первыми крупными релизами года стали Resident Evil 7: Biohazard – новая часть серии RE, относящейся, напомним, к жанру survival horror. А также ещё одна JRPG Tales of Berseria, которая тоже является частью длиннейшего цикла. Последнюю, несмотря на некоторую архаичность, тепло приняли ценители жанра, особенно оценив в ней персонажей и сюжет. Что же до более известной в широких кругах Resident Evil, то разработчики решили обратиться к корням серии, отказавшись от глобального размаха и вернувшись к камерным историям от первого лица. Атмосферу игры многие критики сочли по-настоящему жуткой и загадочной (так, по мнению автора рецензии в «Навигаторе игрового мира», Resident Evil 7 стала самой страшной игрой серии со времён первой части). В конечном счёте RE 7 была воспринята столь же неоднозначно, как и FF XV (оценки Metacritic – 85% и 76%).

Завоевать сердца игровых изданий удалось ещё одной японской игре, вышедшей в начале марта (но только на консолях Nintendo) – The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Согласно Metacritic, через десять дней после выхода средняя оценка игры критиками составляла 97%. Действие серии происходит в фэнтезийном мире Хайрул в разные временные эпохи – таким образом, напрямую части серии между собой не связаны. Как и другие игры серии, Breath of the Wild формально принадлежит к жанру action-adventure. Игровой мир получился действительно живым и привлекательным, Breath of the Wild на данный момент оказалась во главе рейтинга лучших игр 2017 года.

В роли прямого конкурента новой «Зельды» оказалась одновременно вышедшая на PlayStation 4 ещё одна action-adventure с открытым миром – Horizon Zero Dawn. Эта игра может похвастаться как минимум незаезженным миром – действие происходит на постапокалиптической Земле, где человеческое общество деградировало до первобытнообщинного строя, а место цивилизации людей заняли роботы. Игрок управляет изгнанной из своего племени охотницей, ухитряющейся успешно бороться с металлическими гигантами. Так как одним лишь этим достоинством игра не ограничивается (к тому же благодаря платформе имеет перед «Зельдой» преимущество куда более качественной графики), то она получила вполне единодушное одобрение и критиков, и игроков (рейтинг Metacritic – 89% и 84%).

Что нас ждёт в ближайшие месяцы? В глаза прежде всего бросается релиз нового Mass Effect, намеченный уже на 21 марта. Четвёртая часть серии научно-фантастических RPG, получившая название Andromeda и статус одной из самых ожидаемых игр года, должна стать новым шагом в развитии серии уже по той причине, что будет представлять собой новую историю, лишь отдельными нитями связанную с оригинальной трилогией. В апреле ожидается выпуск квеста Syberia III – продолжения известной дилогии первой половины прошлого десятилетия, автор которой Бенуа Сокаль первоначально не предполагал возвращения к исчерпанному, по его мнению, сюжету. А для российских геймеров особый интерес может представлять выпуск стратегии в реальном времени «Блицкриг 3» – ещё одного возвращения к игровым сериям недавнего прошлого. Впрочем, в этом случае точная дата релиза полной версии (в раннем доступе в Steam игра доступна уже около двух лет) остаётся неизвестной – выход предполагается в «1-м квартале 2017 года».

Денис Панов

Фото: alogvinov.com

