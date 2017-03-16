- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
- ТВ-программа
20.03.2017 — 26.03.2017
Понедельник
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.35 Новости.
6.15, 7.10 Утро с Интером.
8.20, 17.25, 0.30 Касается каждого.
9.55, 16.15, 17.00, 21.50 Т/с «Родные люди».
10.40 Секретные файлы. Мир животных.
11.25 Х/ф «Возвращение с орбиты».
12.50, 23.20, 5.35 Мастер-класс с Н. Фицич.
13.10 Д/ф «Кобзарь. История одной книги».
14.05 Х/ф «Два гусара».
19.00, 2.00 Подробности.
19.50, 3.35, 4.20 Т/с «Ангел-хранитель».
20.35 Т/с «Цвет пламени».
21.20 К себе через полмира.
22.35, 2.50 Страх в твоем доме.
23.45 Игра судьбы.
0.00, 5.05 Смартшоу.
Вторник
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 Новости.
6.15, 7.10 Утро с Интером.
8.20, 17.30, 0.30 Касается каждого.
9.55, 16.15, 17.05, 21.50 Т/с «Родные люди».
10.45 Секретные файлы. Мир животных.
11.25 Места силы.
12.15, 19.50, 3.35 Т/с «Ангел-хранитель».
13.00, 23.20, 5.35 Мастер-класс с Н. Фицич.
13.20, 20.35, 4.20 Т/с «Цвет пламени».
14.10, 21.25, 5.10 Т/с «Три сестры 3».
14.40, 23.40 Давай поженимся.
15.30, 22.35, 2.50 Страх в твоем доме.
19.00, 2.00 Подробности.
Среда
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 Новости.
6.15, 7.10 Утро с Интером.
8.20, 17.30, 0.30 Касается каждого.
9.55, 16.15, 17.05, 21.50 Т/с «Родные люди».
10.45 Секретные файлы. Мир животных.
11.25 Места силы.
12.15, 19.50, 3.35 Т/с «Ангел-хранитель».
13.00, 23.20, 5.35 Мастер-класс с Н. Фицич.
13.20, 20.35, 4.20 Т/с «Цвет пламени».
14.10, 21.25, 5.10 Т/с «Три сестры 3».
14.40, 23.40 Давай поженимся.
15.30, 22.35, 2.50 Страх в твоем доме.
19.00, 2.00 Подробности.
Четверг
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 Новости.
6.15, 7.10 Утро с Интером.
8.20, 17.30, 0.30 Касается каждого.
9.55, 16.15, 17.05, 21.50 Т/с «Родные люди».
10.45 Секретные файлы. Мир животных.
11.25 Места силы.
12.15, 19.50, 3.35 Т/с «Ангел-хранитель».
13.00, 23.20, 5.35 Мастер-класс с Н. Фицич.
13.20, 20.35, 4.20 Т/с «Цвет пламени».
14.10, 21.25, 5.10 Т/с «Три сестры 3».
14.40, 23.40 Давай поженимся.
15.30, 22.35, 2.50 Страх в твоем доме.
19.00, 2.00 Подробности.
Пятница
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 Новости.
6.15, 7.10 Утро с Интером.
8.20, 17.30, 0.30 Касается каждого.
9.55, 16.15, 17.05, 22.00 Т/с «Родные люди».
10.40 Секретные файлы. Мир животных.
11.25, 4.30 Места силы.
12.10 Т/с «Ангел-хранитель».
13.00, 0.05, 5.40 Мастер-класс с Н. Фицич.
13.20 Т/с «Цвет пламени».
14.10, 22.45, 5.15 Т/с «Три сестры 5».
14.40 Давай поженимся.
15.30 Страх в твоем доме.
19.00, 2.00 Подробности.
20.00, 2.50 «Черное зеркало».
23.15 Феерия путешествий.
23.35 Правда жизни. Профессиональные байки.
Суббота
6.10 Готовим вместе.
7.00 Правда жизни. Профессиональные байки.
7.35 Феерия путешествий.
8.00 Школа доктора Комаровского.
8.30, 9.20, 17.25, 18.10, 0.20, 1.10 Орел и решка.
10.10, 3.30 Скрытая реальность.
10.55 Д/ф «Леонид Филатов. Чтобы помнили».
11.50, 21.55, 5.40 Х/ф «Ярослав Мудрый».
14.10 Х/ф «Посылка для Светланы».
15.20 Х/ф «Хроники супружеской измены».
17.05 Феерия путешествий.
19.00, 2.00 Подробности.
19.30, 4.15 Х/ф «Петля Нестерова».
21.00 Д/ф «Леонид Филатов. Чтобы помнили».
Воскресенье
6.45 Х/ф «Ярослав Мудрый».
8.00 Школа доктора Комаровского.
8.25, 9.15, 3.20, 4.10, 5.00 Орел и решка.
10.05 Готовим вместе.
10.55 Х/ф «Хроники супружеской измены».
12.40, 22.55 Х/ф «Посылка для Светланы».
13.50, 20.30 Х/ф «Работа над ошибками».
15.00 Концерт С. Лободы.
17.05, 0.05 Х/ф «В Париж!»
19.00, 2.00 Подробности недели.
21.40 Х/ф «Зозуля с дипломом».
5.50 Феерия путешествий.
Свежие комментарии