Ипотека сорвалась

Период рекордно дешёвых ипотек остался позади. Многие чешские банки повышают процентные ставки по ипотеке. Тем не менее чешские ипотечные кредиты остаются одними из самых доступных в ЕС.

В 2016 году кредитные организации в Чешской Республике выдали 112 тыс. ипотечных кредитов. Это максимальный результат за всё время сбора статистики. Рекордным также был общий объём выданных ипотек – 218,3 млрд крон. Этого удалось добиться, несмотря на то, что с декабря банки стали повышать стоимость заёмных средств. Česká spořitelna повысила ставку по ипотеке на 0,5%, Hypoteční banka – 0,3%. Их примеру последовали другие игроки – Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Equa Bank a Air Bank, Sberbank и UniCredit Bank.

Подобный шаг был обусловлено тем, что 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон «О потребительском кредите (займе)», по которому клиенты банков могут на более выгодных условиях выплатить ипотечный кредит. Банки опасались потери прибыли из-за того, что ипотеку стало можно погашать досрочно.

В результате, в декабре было заключено 8684 ипотечных договора, что на 5702 меньше показателей предыдущего месяца. Объём выданных ипотек снизился более чем на 12 млрд крон и составил 17,67 млрд крон. Период рекордно дешёвых ипотек остался позади, констатировали в конце года эксперты.

С 1 января до конца февраля стоимость кредитов повысили 13 из 15 крупнейших чешских банков. Последними это сделали Wüstenrot hypoteční banka и Hypoteční banka. Таким образом, средний размер процентной ставки увеличился в течение двух месяцев нового года на 0,15%. По данным Fincentrum Hypoindex, этот показатель достиг 2,02%.

Факт удорожания заёмных средств подтверждает индекс GOFI 70, который отображает уровень рыночной ипотечной ставки наиболее популярных видов ипотечных кредитов, чьё движение коррелирует с индексом реальных процентных ставок. В январе GOFI 70 вырос на 0,03% процентного пункта до 2,0% и спустя восемь месяцев вновь «пробил» порог в 2%, но на этот раз в противоположном направлении – снизу вверх. Если бы не решение руководства Expobank снизить ставку по ипотеке, текущее значение индекса достигло бы 2,02%.

Экспертное мнение

И это далеко не предел, убеждены специалисты и участники рынка. Об этом, в частности, говорит аналитик Fincentrum Йозеф Райдл. По его словам, впрочем, резких скачков ожидать не стоит.

«Я полагаю, что рост ставок будет постепенным. Теперь все ждут реакции регулятора, то есть Чешского национального банка. Но пока ЦБ занят тем, чтобы обеспечить максимально гладкий переход от валютных интервенций к свободному курсу кроны. Лишь после этого, то есть во второй половине 2017 года, регулятор обратит внимание на ситуацию с процентными ставками», – сказал Райдл «Пражскому телеграфу».

Мартин Халупецки из Высшей школы экономики в Праге указал на важную роль Европейского Центробанка. «Вполне возможно, что в 2017 году ЕЦБ поднимет ключевую ставку, в результате чего в Чехии она также вырастет на 0,25-0,5%. В краткосрочной перспективе это приведёт к повышению средней процентной ставки на рынке до 2,3-2,5%. Механизм роста стоимости заёмных средств коммерческих банков примерно такой же, как у цен бензина: снижаются они постепенно, зато в ожидании роста реагируют немедленно», – отметил в интервью ПТ Халупецки.

В свою очередь, директор компании GOLEM Finance Либор Остатек ожидает более существенных изменений в сфере ипотечного кредитования. Он призывает не забывать об ипотечных ограничениях, рекомендованных к выполнению Национальным банком ЧР, который запретил кредитным организациям страны выдавать ипотеки в размере 100% от стоимости приобретаемого жилья. Тем самым регулятор пытается предотвратить «раздувание кредитного пузыря» и стабилизировать финансовую систему.

Он также уточнил, что резкого роста стоимости кредитов ожидать не стоит в силу высокой конкуренции на банковском рынке, хотя от искусственного снижения LTV (Loan-to-value Ratio – соотношение суммы кредита к рыночной или оценочной стоимости залога) могут пострадать некоторые группы населения. «Новые правила кредитования могут стать проблемой, например, для молодых семей. Теперь для них накопить на первый взнос по ипотеке станет ещё сложнее. А «социальная» ипотека так и не заработала», – посетовал глава GOLEM Finance.

Тимур Кашапов

Фото: segurchollo.com

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