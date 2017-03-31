Ищите женщину… в армии

В чешской армии появится первая за последние 24 года женщина-военнослужащий в звании генерала. Новое звание получит полковник Ленка Шмердова, контролирующая кадровый департамент армии.

Как сообщил министр обороны Мартин Стропницкий, назначение должно состояться в мае в Пражском Граде, но прежде его как Верховный главнокомандующий должен одобрить президент страны Милош Земан.

Чехия относится к странам с большой долей женщин в армии – их более 13%. «Армия ЧР существует почти четверть века, пришло время ввести в состав командования женщину», – заявил Стропницкий, который профессиональным военным не является. Шмердова, надо сказать, выполняет непростую работу по комплектованию армии новобранцами. Вооруженные силы только в 2017 году требуют до 2000 человек. В январе–ноябре 2016 года армия набрала 1042 женщины.

Женщин много не бывает

Сейчас в чешской армии на 21 тысячу человек приходится более 3000 женщин-военнослужащих. По темпам феминизации армия Чехии не сильно отстаёт от союзников по блоку НАТО, но среди высших офицеров женщин пока не было. Хотя женщин-полковников в армии уже пять вместе со Шмердовой. В армии США первая женщина-генерал появилась еще в 1970 году, а четырёхзвездным генералом женского пола впервые стала Энн Данвуди. Звание она получила по итогам операции «Буря в пустыне» в 1991 году против войск иракского диктатора Саддама Хуссейна. В этой операции она заведовала логистическим снабжением всей американской группировки войск.

Пальму первенства в плане «феминизации» армии прочно удерживает Франция, где более 15% военнослужащих – женщины. В Великобритании – чуть менее 10%, зато женщинам-военнослужащим с 2016 года разрешено участвовать в боевых операциях на первой линии, как в армиях США, Канады и Австралии. В традиционной, католической Италии женщин в армии лишь около 6% и им не разрешено служить в специальных подразделениях и на подводном флоте. В странах Северной Европы идеи «феминизации» более сильные: в Германии доля женщин в бундесвере за последние 10 лет почти удвоилась и достигла 10%. В Норвегии в 2014 году был принят закон об обязательной службе женщин в армии. Подобные законы о всеобщей воинской повинности существовали лишь в Израиле (с 1959 года), Малайзии и КНДР.

Женщины добиваются своего

Впервые наравне с мужчинами – как полноправные военнослужащие с соответствующим социальным статусом безо всяких ограничений – женщины стали служить в войсках Канады в 1895 году. Их начали принимать в армию в мирное время не только в службы обеспечения, но и в боевые части.

В Европе женщины получили равные с мужчинами права на военной службе в основном после Второй мировой войны. Как следствие – на высших командных постах в европейских армиях все чаще оказываются именно женщины. В 2009 году в Норвегии появилась первая женщина-генерал, ею стала Кристин Лунд, а уже в начале 2017 года ВВС Норвегии возглавила генерал Тонье Скиннарланд. Ещё заметнее стала феминизация среди высших военных чиновников. Так, министром обороны Германии с 2013 года является гинеколог по специальности, мать семерых детей Урсула фон дер Ляйен, получившая в бундесвере прозвище «Супер-няня». До Минобороны фон дер Ляйен на посту министра труда боролась с порносайтами.

Профессиональный политический активист Жанин Хеннис-Пласшерт возглавила Министерство обороны Нидерландов в 2012 году и прославилась громкими пиар-акциями (например, извинениями боснийцам). В Норвегии женщины на посту министров обороны уже сменяют одна другую: Ина Мари Эриксен Сорейде сменила на этом посту Анне-Грете Стрем-Эриксен. В нейтральной Швеции с 2012 года министром обороны является Карин Марта Элизабет Энстрем. Во Франции в 2010–2011 годах министром обороны была экономист и юрист Мишель Алльо-Мари. Женщины на этом посту были и есть в Испании, Латвии и ряде других государств.

Женщины не тянут

Первые восторги по поводу «феминизации» армии в Европе сменились хмурым молчанием военных экспертов – как правило, мужчин. Выяснилось, что женщины-министры обороны весьма импульсивны, легко скатываются в милитаристскую риторику, как это сделала Урсула фон дер Лейен при посещении Афганистана или Хеннис-Пласшерт, угрожавшая режиму Башара Асада в Сирии.

В армейских «низах» растёт убеждение, что женщины на передовой абсолютно непригодны. Как показало исследование Центра военной истории и социальных наук бундесвера (Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr), почти 57% военнослужащих-мужчин негативно оценивают роль женщин в армии. При этом в 2010 году таковых было лишь 49%. Проводившийся при Жанин Хеннис-Пласшерт тест в нидерландской армии на профпригодность закончился скандалом: из 43 тысяч военнослужащих в нем не приняли участие более 18 тысяч.

С другой стороны, упрёки в адрес женщин имели бы такой смысл, если бы европейские армии реально готовились воевать. Но в настоящее время воевать им негде, а операции в «горячих» точках в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке ведут, как правило, специальные подразделения. В которых по-прежнему служат мужчины и теперь уже роботы-дроны.

Андрей Скворцов

Фото: idnes.cz

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