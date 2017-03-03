Иванка Трамп в ответе за своего отца

Непростые отношения президента США Дональда Трампа с американским истеблишментом перенеслись на его ближнее окружение. В США развернута кампания «Хватай свой кошелек» против бизнеса дочери президента – Иванки Трамп.

Деятельность Иванки оказалась предметом тщательного рассмотрения ещё на раннем этапе предвыборной кампании Трампа. Обнаружилось, что большая часть продукции Ivanka Trump Collection – а это дизайнерская одежда и украшения – производится за рубежом. Хотя сам Трамп выступает за возвращение промышленных мощностей в пределы США. И в октябре 2016 года противники республиканского кандидата организовали в социальных сетях кампанию Grab Your Wallet под лозунгом отказа от приобретения продукции, выпускаемой под марками, которые так или иначе связаны с членами семьи Трампа.

Антиреклама превращается…

На сайте GrabYourWallet был выложен список из более чем 70 компаний, предлагающих товары, выпущенные под брендами, имеющими отношение к членам семьи Трампа. Против них и начали работу активисты. В итоге к февралю 2017 года организаторам акции удалось добиться вполне осязаемых результатов. Из-за низких продаж от продукции Ivanka Trump отказалась крупная сеть универмагов Nordstrom, затем сети магазинов Belk, TJ Maxx. Macy’s и ShopStyle удалили со своих сайтов все аксессуары от Трамп. Аналогичным путём пошла ювелирная сеть Neiman Marcus, правда, офлайновая продажа пока осталась. Тоже самое и у сети Sears и аффилированной с ней Kmart – онлайн-продажа аксессуаров от Иванки Трамп невозможна. Торговлю одеждой от дочери Трампа через интернет придержала и сеть Burlington Coat Factory.

Не выдержали давления и некоторые сторонники Трампа. Основатель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик покинул консультативный совет по вопросам бизнеса при президенте США на фоне развернутой в соцсетях кампании против Uber.

В дело вступил Дональд Трамп

8 февраля Дональд Трамп позволил возмутиться решением Nordstrom в официальном твиттер-аккаунте президента США. С критикой компаний, отказывающихся от сотрудничества с Иванкой, в эфире телеканала Fox News выступила также советник Трампа Кэллиэнн Конуэй.

Это было настолько «за рамками правил игры», что оба выступления были массово расценены как явное злоупотребление должностными полномочиями в частных интересах. В результате Конуэй пришлось принести официальные извинения, а пресс-службе Белого дома – искать дипломатичные оправдания происшедшему.

15 февраля Los Angeles Times сообщила, что за последний год цены на продукцию Иванки Трамп упали на 32%, а за последнее время 44% её продукции было продано со средней скидкой в 49%.

Не всё так плохо

Однако антиреклама тоже двигатель продаж. Именной парфюм Иванки Трамп стал лидером продаж на крупнейшем в мире интернет-сервисе Amazon.com. Духи дочери президента США заняли две лидирующие строчки рейтинга: на первом месте оказалась парфюмерная вода за 34,99 долларов, а на втором – шариковый вариант духов за 15 долларов. Аромат включает ноты бергамота, перца, яблока, ананаса, жасмина, персика, кедрового дерева, пачулей и ванили.

И пока торговые сети говорят об отсутствии спроса на одежду и украшения от Иванки Трамп, продажи на Amazon показывают обратное.

За все ответят СМИ?

Пока Иванка Трамп делит офис в Белом доме с первой леди Меланией Трамп и зарабатывает на продажах через Amazon, её отец критикует американские СМИ. У себя в Твиттере «распространителями лживых новостей» и «врагами американского народа» он назвал сразу несколько газет и телеканалов – The New York Times, CNN, ABS, CBS.

На выпады президента против СМИ снова отреагировал сенатор Джон Маккейн, за последний месяц фактически ставший лицом республиканской оппозиции Трампу. По словам Маккейна, с подавления свободной прессы начинали все диктаторы, и хотя лично он не думает, чтобы Трамп стремился стать диктатором, очевидно, что в Белом доме царит разброд и смятение.

Анжела Сикамова

Фото: vettri.net

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