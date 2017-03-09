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9 марта в Брно началась последняя стадия Спортивной лиги среди начальных средних школ. Соревнования такого уровня уже проводятся третий год, завершение первенства придётся на начало июня. О кубок министра образования будут бороться самые лучшие женские и мужские команды по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, флорболу, мини-футболу и гандболу. В следующей Спортивной Лиге добавится седьмая дисциплина — плавание.
Спортивная Лига в прошлом учёбном году привлекла 112,940 детей по всей Чешской Республики.
Фото: msmt.cz
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