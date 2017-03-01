Как не попасть в налоговый капкан

Живущие за границей россияне часто не следят за изменениями налогового и валютного законодательства на исторической родине, и это напрасно. Ведь уже сейчас они обязаны информировать госорганы о своих видах на жительство, показывать движения на банковских счетах и вести корпоративный учет. О том, как правильно это делать, «Пражскому телеграфу» рассказала директор службы поддержки русскоязычных клиентов в Центральной Европе аудиторской компании Deloitte Светлана Фёдорова.

Что такое налоговый резидент всем понятно. А что такое валютный резидент?

В отношении физических лиц в России действует следующий принцип. Для целей валютного контроля «резидентами» являются россияне и иностранные граждане, которые либо постоянно проживают, либо имеют вид на жительство в России. Таким образом, если вы являетесь гражданином России, то вы автоматически считаетесь валютным резидентом РФ. Исключением на сегодняшний момент является беспрерывное пребывание за рубежом в течение года и более на основании вида на жительство, выданного иностранным государством, а также ввиду рабочей или студенческой визы.

Таким образом, если вы приехали навестить родственников или друзей в РФ даже на один день в течение года, вы снова обретаете статус валютного резидента. Так дела обстоят сегодня.

Но в прошлом году широко обсуждались поправки в российское валютное законодательство, подготовленные Министерством финансов. В них было разрешено приезжать на Родину на три месяца…

Дело в том, что законодательство о валютном контроле вводилось в 90-е годы и в значительной степени устарело. Существующие правила просто не учитывают сегодняшнего уровня мобильности людей.

Министерство финансов действительно предлагало ослабить контроль за сделками в иностранных банках. Согласно этой позиции, гражданин России, проживающий за рубежом, который проводит в стране менее трёх месяцев в течение календарного года, не будет считаться российским валютным резидентом. Предлагалось также привязать статус валютного резидента к налоговому. Однако все эти предложения находятся в стадии разработки, поправки в законопроект до сих пор не приняты.

Какие обязательства накладывает статус валютного резидента?

Во-первых, вы должны в течение 30 дней уведомлять налоговый орган об открытии, изменении или закрытии счетов в иностранных банках. Причём налоговая инспекция должна поставить штамп о том, что она такое уведомление приняла. Этот документ со штампом вы должны хранить в качестве доказательства о подаче уведомления. Если вы планируете перечислять средства со своего российского счета на иностранный, ваш российский банк может потребовать от вас копию уведомления со штампом от налоговой.

Во-вторых, с 1 января 2015 года, валютные резиденты обязаны сообщать о движении денежных средств в иностранных банках. Отчёты должны быть представлены в российские налоговые органы до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть о движении денежных средств за 2016 год необходимо отчитаться до 1 июня 2017 года. Никаких сопроводительных документов к отчёту не требуется, но налоговый орган имеет право их запросить. В таком случае мы рекомендуем получить официальный запрос в письменной форме и, получив его, подготовить аргументированные разъяснения для налоговиков.

Есть ли какие-то ограничения по транзакциям за рубежом?

Да. Не разрешается получать большинство видов доходов непосредственно на зарубежные банковские счета, за исключением нескольких случаев, прямо упомянутых в статье 12 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Заработная плата, пенсии и другие платежи, связанные с исполнением труда за пределами России в соответствии с трудовыми договорами, заключёнными с нерезидентами, могут проводиться без ограничений.

А вот доходы от продажи недвижимости не могут быть зачислены напрямую на счёт в иностранном банке.

А что с расходной частью?

В отношении расходов важно помнить, что на территории иностранного государства со своего задекларированного счёта можно без проблем оплачивать различные услуги. Однако на территории РФ оплачивать услуги со своего иностранного счёта запрещено.

Какие санкции грозят тем, кто не уведомляет налоговые органы?

Штраф за непредставление уведомления невелик – 5 000 рублей. Однако штраф за нарушение валютного законодательства может составлять сумму, равную 100% проведенной транзакции.

Как валютное регулирование затрагивает юридические лица?

Компании, зарегистрированные не в России, являются нерезидентами с точки зрения российского валютного законодательства, и ограничительные требования по использованию счетов на компании не распространяются. Однако в этом случае мы должны предоставлять отчётность по контролируемым иностранным компаниям.

Что такое контролируемые иностранные компании (КИК)?

Эта тема должна волновать российских налоговых резидентов, которые имеют компании за рубежом. Здесь важно разграничить понятие валютного и налогового резидента. В соответствии с налоговым законодательством, налоговым резидентом является физическое лицо, которое фактически пребывало на территории РФ в течение 183 дней и более за последние 12 месяцев. Это означает, что если вы в течение 2016 года большую часть времени провели в России и при этом имеете бизнес в Чехии – возможно, это ваша тема в этом году. Существует ряд тестов, которые необходимо пройти, для того чтобы понять, есть ли обязанность у вас отчитываться в этому году или нет.

Какова отчётность по контролируемым иностранным компаниям?

У наших соотечественников, как правило, имеется довольно старая и запутанная структура собственности. Многие компании создавались хаотично и теперь представляют для их владельцев налоговое и административное бремя.

С точки зрения российского законодательства о КИК существует следующий порядок предоставления отчетности:

1) Уведомление об участии в иностранной компании – подаётся однократно в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения участия.

2) Уведомление о КИК не позднее 20 марта, следующего за отчетным годом.

3) Документы, подтверждающие прибыль КИК при необходимости.

Таким образом, в этом году ближайшая дата отчетности – 20 марта. Это уже скоро.

Как российские граждане должны отчитываться о наличии вида на жительство за границей?

По закону, об иностранном гражданстве или виде на жительство россияне должны уведомить Министерство внутренних дел. Освобождаются от этой обязанности лишь те, кто постоянно проживает за границей. Отчетность эта до последнего времени была в ведении Федеральной миграционной службы, но в связи с недавним упразднением этого ведомства неясно, как будет выглядеть этот процесс в дальнейшем. Закон также предусматривает подачу уведомлений через почту России. Пересылка подтверждающих документов другими почтовыми службами не разрешена. Дело в том, что принимающий уведомления чиновник проверяет их и заполняет отрывной лист. Этот отрывной лист является подтверждением факта уведомления. Рекомендуется иметь его при себе при пересечении границы.

Законодательство предусматривает административную и даже уголовную ответственность за неисполнение процедуры уведомления. Физические лица должны представить форму уведомления в течение 60 дней с момента получения любого документа, предоставляющего им иностранное гражданство или место жительства в иностранном государстве.

Что такое Общий стандарт отчетности (Common Reporting Standard – CRS) и какое отношение он имеет к гражданам России?

Россия подписала и ратифицировала «Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых вопросах». Конвенция представляет собой единый глобальный стандарт для автоматического обмена налоговой информацией. Этот стандарт был принят в более 80 странах, в том числе и в России.

В рамках CRS финансовые институты стран-участниц направляют информацию о счетах своих клиентов в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются информацией между собой. Россия планирует начать обмен информацией в рамках стандарта с 2018 года.

Проще говоря, это означает, что установление резиденства клиентов и выгодопреобретателей становится более прозрачным.

Каким образом компания Deloitte может помочь россиянам за рубежом?

Очевидно, что, например, отчётность по контролируемым иностранным компаниям требует получения сертифицированного аудиторского заключения. Мы готовим такие аудиторские документы. В компании организована служба по оказанию квалифицированной поддержки по всем вопросам налогового законодательства на русском языке. Делойт готова предложить конфиденциальную одноразовую встречу в офисе компании в Праге. Такая консультация будет бесплатна в рамках предложенных тем, однако её продолжительность будет ограничена 1 часом.

Оксана Барон

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