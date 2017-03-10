Как открыть в себе голос?

Открыть в себе силу голоса, научиться использовать его для исцеления души и тела – всему этому обучают на семинаре Комалы, дипломированного преподавателя искусств, терапевта по краниосакральной биодинамике и певицы. Корреспондент «Пражского телеграфа» дважды побывал на семинаре Комалы «Твой голос».

Комала родом из Бразилии, но вот уже больше 20 лет живёт в Индии и работает как терапевт и фасилитатор (методист) в Медитационном Ошо Центре в Пуне (Индия), а также часто бывает в Чехии и Украине, где проводит тренинги по транс-персональной и медитативной терапии, саморазвитию и работе с телом.

Система чакр

Основой для практики «Твой голос» послужила индийская система чакр, по которой душа и тело человека являются одним целым. Душевные и телесные процессы – это потоки энергии, которые движутся и преобразуются в чакрах. Теория чакр описывает энергетическую систему человека, возникновение блоков и способы установки душевного и телесного равновесия. Каждый центр проявляется в голосе по-своему, своим диапазоном, набором звуком и качествами. Через определённые звуки можно устранить различные блоки – в этом состоит суть различных видов звукотерапии.

Например, третья, солнечная чакра. Её физическая сущность – область солнечного сплетения, диафрагмы и средняя часть спины, духовная – гордость, целеустремлённость, воля, ясность, энтузиазм, радость, способность открыто и правдиво выражать себя и донести свою правду до другого человека.

При вдохе диафрагма опускается и воздух поступает в тело, при выдохе она выталкивает его наружу, это легко можно почувствовать при смехе или кашле. Блоки в этой области сильно влияют на осанку и наше видение самих себя в вопросах, связанных с самооценкой, уверенностью: например, тяжёлый вдох рождает мысли вроде «у меня ничего не получится», «я не смогу», которые со временем становятся частью личности человека, живущей глубоко в подсознании и влияющей на его поведение. Они проявляются также сутулой, сгорбленной осанкой. Попробуйте, к примеру, ссутулиться больше, чем обычно, и проследите, что происходит с вашим голосом.

Теория чакр объединяет телесные и душевные симптомы подобных явлений и предлагает множество разных путей к гармонии. Голос солнечного сплетения – острый, относительно высокий и далеко идущий звук «эй!». Это зазывание уличных продавцов, крик победы, боевые песни индейцев. В европейском и русском культурном округе такие вибрации можно услышать в песнях финских саамов или традиционном пении горцев и кочевников: басков, корсиканцев, кавказцев, монголов. Они несут в себе силу, ясность, волю и радость. При дисгармонии этого центра голос звучит слишком тихо или громко (в общем, неадекватно ситуации), теряет резонанс и живость. Речь и пение становятся утомляющими, потому что диафрагма – очень активная и сильная мышца, и телу приходится вкладывать много энергии, чтобы компенсировать её дисфункцию. Пример – синдром «учительского голоса».

Коротко расскажу и про остальные центры. В первой чакре живут самые низкие, долгие, глубокие тона, которые дают звучание всему телу и костям. Они хорошо слышны в музыки Африки или эскимосов. Когда она закрыта, голос звучит глухо и призрачно. Вторая чакра, в области таза, говорит голосом чувств, желаний – радости, близости, но также гнева, агрессии и страдания, боли. Джаз и песни Латинской Америки – примеры музыки в духе энергии этого центра. Четвёртая, сердечная чакра – центр любви, дружбы, сочувствия и участия, в голосе она проявляет себя лёгкостью и прозрачностью. Пятая, горловая чакра, поёт самыми высокими тонами и придаёт голосу музыкальность, певучесть и волшебное, доверительное и «мистическое» звучание (пример – известная перуанская певица Има Сумак).

Спонтанное пение

Система чакр служит картой, по которой участники тренинга открывали мистический мир голоса в спонтанном пении. Поднимались по чакрам выше, пропевали звуки открывающие каждую из них, и на этом пути всех ожидали свои препятствия и вызовы: для кого-то оказались трудными низкие, земные тона первой чакры, другому не давалось выражение агрессии. Сначала все пели в небольших группах, позже Комала дала каждому возможность показать себя перед всеми остальными. Изломы, глухие места в голосе послужили индикатором блоков, мест, которым нужна особая забота. Каждый начинал с отдельного слога и звука, сначала песня выходила медленно и с трудом… и постепенно случалось чудо: звук становился сильнее, полнее, богаче; эмоции и чувства будто переплавлялись в нечто божественное и прекрасное – искреннее выражение себя, без капли осуждения.

Для меня, к примеру, стала большим вызовом песня дома и родины в низких тонах, а также острый звук третьей чакры. Каждый начинал с отдельного слога и звука, сначала песня выходила медленно и с трудом…и постепенно случалось чудо: звук становился сильнее, полнее, богаче, эмоции и чувства будто переплавлялись в нечто божественное и прекрасное — искреннее выражение себя, без капли осуждения.

Я никогда раньше не переживал ничего подобного. Одна женщина, к примеру, открыто показала свою злость, её песня была очень интенсивной и сначала пугающей, но постепенно звук изменился, стал более высоким и чистым. Внешне с ней за неколько минут произошла потрясающая перемена – изгладились морщины, лицо прояснилось и засветилось миром и спокойствием. Песнь каждого была интересной и искренней независимо от того, пел ли он раньше или нет. Мы также попробовали множество разных дыхательных и танцевальных упражнений.

Комала обычно проводит тренинг в Чехии дважды в год. На сайте YouTube есть документальный фильм про эту группу в Одессе на русском языке. Подробности о ней можно найти на её сайте sunderkomala.com.

Открытие голоса стало важной вехой и переломным моментом в моей жизни. Кроме радости, которую дарит мне пение само по себе, голос стал проводником в тяжёлых или неясных жизненных ситуациях, техники, которые я выучил в группе, помогли мне освободить и переплавить чувства и силу, прятавшиеся где-то в глубинах моей души. Упражнения и спонтанное пение очень улучшили мою осанку и состояние здоровья в целом – в интересной форме, без надобности механического повторения заученных движений. Внимательно слушая себя, я научился слушать других и определять состояние

себя и других по голосу. Я также намного более полно и глубоко воспринимаю музыку, весь мир стал богаче и красочнее.

Комала обычно проводит тренинг в Чехии дважды в год. Подробности на сайте sunderkomala.com.

Алексей Шевко

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