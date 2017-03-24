Кирилл Овчинников: «Мои вещи носят женщины, которые считают себя необычными»

Кирилл Овчинников — российский художник, дизайнер, основатель и владелец бренда KIRILL OVCHINNIKOV приехал в Прагу специально для проведения детского мастер-класса по росписи платков. Наш корреспондент Татьяна Малькова встретилась с художником и поговорила о его творчестве.

Вас называют первым русским художником, объединившим высокое изобразительное искусство и дизайн. Как Вы относитесь к такой оценке?

Я с ней согласен, во всяком случае, если говорить о современной России, это так: до меня никто ничем подобным не занимался. Передо мной были примеры очень известных старинных европейских домов творчества и моды: Missoni, Pucci, Etro, которые имеют свой легко узнаваемый стиль и их нельзя ни с кем перепутать. У Pucci это, например, геометрические узоры, у Missoni – зигзаги, также и у меня во всех работах прослеживаются узнаваемые орнаменты, которые можно использовать во всех сферах прикладного искусства, а так как я всё-таки художник и пишу картины, то, конечно, связь высокого искусства и дизайна очевидна.

Как Вы выбираете объекты для своих дизайнерских экспериментов?

Выбираю те объекты, которыми я сам хотел бы пользоваться. Например, автомобиль, велосипед, спортивный костюм или посуда. У меня есть замечательный проект с компанией Electra, которая выпускает велосипеды в старинном стиле: я сделал для них вариант дизайна велосипеда. Он, конечно, не продается и существует в единственном экземпляре, но мы его демонстрируем в одном из салонов Санкт-Петербурга как арт-объект и часто возим на различные выставки.

Изделия, выпущенные под Вашим брендом, безусловно, относятся к классу люкс. Кто может и должен быть их потребителем?

В основном все мои коллекции созданы для женщин, так как я люблю женщин и мне хочется видеть на них красивые предметы одежды и аксессуары. Носить мои вещи может любая женщина, которая ощущает себя необыкновенной (а я уверен, что все женщины так себя ощущают) и не боится соответственно выглядеть. Честно говоря, стоимость моих вещей не слишком велика по сравнению с аналогичными брендами класса люкс, так что позволить себе их могут люди среднего достатка.

У Вас одинаковая ценовая политика для российских и иностранных потребителей?

Да, при этом понятно, что сейчас для многих иностранцев вещи стали доступнее, так как наша цена зафиксирована в рублях. В Европе бренд пока представлен только корнером в Эстонии (Таллинн), но у нас есть интернет-магазин, откуда мы можем доставить изделие в любую точку мира. Конечно, хочется, чтобы люди в любой стране могли потрогать вещи и воочию убедиться в их высоком качестве. Очень часто наши клиенты, которые получают заказы с доставкой, потом пишут, что они поражены тем, как интересно и качественно всё сделано.

Правда ли, что среди Ваших клиентов есть особы королевской крови?

Дело в том, что мои изделия очень часто покупают для подарков, а я даже не знаю кому. А потом оказывается, что мой платок находится в коллекции у того-то и того-то, например, принцессы Бельгии Матильды. Я сам очень часто дарил платки людям, которые мне нравятся, например, певице Елене Образцовой и балерине Ульяне Лопаткиной. Во время одной моей поездки в Италию меня познакомили с Адриано Челентано и я, естественно, подарил ему мужской шарф своего дизайна.

А у Вас есть и предметы гардероба для мужчин?

То, что есть у нас на сайте, – это небольшая часть всего, что я делаю. Постоянно появляются новые предметы, они раскупаются или, наоборот, иногда не раскупаются. Тогда мы что-то прекращаем делать и выпускаем через год или два новую партию. Вот как раз те же мужские шарфы в России не пошли, мужчины у нас в стране консервативны и стесняются носить яркие вещи. Но эта коллекция есть, и она будет представлена, возможно, в Азии, Гонконге, Дубае и в Италии.

Я провожу в России очно и по интернету бесплатные мастер-классы для мужчин, учу их выглядеть роскошно, по-европейски, уметь носить аксессуары – платки в кармане пиджака, шарфы, бабочки. Мужчине необязательно быть ярко одетым, но подчеркнуть свой наряд хотя бы одним аксессуаром нужно.

Бренду Kirill Ovchinnikov 8 лет, он известен, прежде всего, благодаря своим необыкновенным шёлковым платкам. Но Вы ведь художник и не собирались становиться дизайнером одежды или аксессуаров. Как пришла идея перенести рисунок на полотно?

По образованию я дизайнер-график и долгое время занимался рекламным дизайном – оформлением журналов, книг, магазинов и т.д. В какой-то момент мне это надоело: фактически ты делаешь всё время одно и то же, меняются только заказчики, желания которых ты выполняешь. А акварельные картины я писал достаточно давно и складывал их в папочку, надеясь, что когда-нибудь они пригодятся. И такой момент настал около 9 лет назад, я достал их и понял, что на их основе можно сделать интересную историю. Меня очень вдохновил известный итальянский художник Пьеро Форназетти, который свои рисунки в стиле ХIХ века переносил на посуду, мебель и другие носители. Я понимал, что мои работы изначально достаточно графичны, декоративны и я могу их адаптировать. Мне захотелось сделать обои, часы, другие предметы интерьера и одежду. Но поскольку я был один и у меня не было достаточно средств, я решил начать с такого носителя, который было легко изготовить и продать. Платки оказались идеальным вариантом. Я сделал первую коллекцию из 5 штук, а итальянская фабрика, на которую я отправил печатать образцы, сделала мне бесплатную партию и предложила дальнейшее сотрудничество. Эти первые платки я показал на своей выставке картин и люди постепенно стали о них узнавать, а это очень не быстрый процесс, если у тебя нет соответствующих связей и о тебе не пишет пресса.

Но постепенно арт-история стала превращаться в бизнес?

Это происходит очень неспешно, и только сейчас подошёл момент, когда я могу начать делать интерьерные вещи. Поскольку одежда и платки имеют сезонную тенденцию (их покупают весной и осенью), для того чтобы развивать бизнес и закрывать финансовые провалы, необходимы другие источники. Выпуск обоев, кафельной плитки, торшеров, других предметов интерьера как раз и нужен для этих целей. Так как я принципиально не хочу ни от кого зависеть и не использую сторонние средства, приходится выкручиваться. Я слишком хорошо знаю истории многих дизайнеров, которые попались на крючок чужих денег, а теперь им не принадлежат собственные имена.

С какими компаниями – российскими и зарубежными – Вы работаете и как Вы оцениваете ваше сотрудничество?

Я горю за своё дело и в этом отношении мне очень везёт с партнёрами. Компания «Разгуляев-Благонравова» использует мои рисунки для моделей своей обуви ручной работы: тапочек, слиперов, кед. В прошлом году они представляли нашу совместную продукцию на выставке в Париже Premiere Classe, на которую прилетают люди со всего мира. Наша коллекция яркая и она произвела неоднозначное впечатление на зрителей: по сравнению с чёрно-белой основной гаммой мы были, конечно, не в тренде, но Азия, Италия, Англия были от нас в восторге.

Ювелирную коллекцию браслетов я делаю совместно со швейцарской компанией Dragon Porter. Это ювелирная бижутерия, которая делается из гипоаллергенного сплава с золотым или серебряным покрытием и нанопечатью, в Европе она продается под маркой этой компании с пометкой «дизайн Кирилла Овчинникова», а в России под моим брендом.

Печать на шёлке мы делаем в разных странах в зависимости от рынков продаж. Сейчас замечательную печать на шёлке делают в Москве, а если мы продаём в Европе, то производим в Италии, если будем продавать в Азии, то печатать будем в Китае: оборудование, краски, ткань и их стоимость сейчас одинаковы везде.

Вы родились и выросли в Санкт-Петербурге. Как влияет город на Ваше творчество? У Вас есть платок «Листопад» и его дизайн навеян воспоминаниями от прогулок по Александровскому саду…

Я родился в центре города, мы жили на Исаакиевской площади, через дорогу от которой и находится Александровский сад. Туда меня водил гулять папа, и я провёл детство, собирая жёлуди и гоняя листья. Что касается города… Честно говоря, когда я показываю свои работы, никто не верит, что я из Санкт-Петербурга. Поскольку они яркие и необычные, считают, что я живу в Италии или Испании. У нас очень часто пасмурная и хмурая погода, так что, скорее, я творю вопреки городу и с городом мои работы содержательно не связаны. Но, конечно, я люблю Санкт-Петербург: приехав на три дня в Прагу, я уже по нему скучаю и хочу скорее вернуться…

Вы черпаете вдохновение из сюжетов мировой мифологии?

Да, мои сюжеты связаны с мировой мифологией, причём в одной работе могут переплетаться и южные, и северные эпосы, и африканские мотивы. Так как мой отец родом из Карелии, мы там очень часто бываем, по мотивам моих впечатлений родился, например, сюжет платка «Калевала», основанный на карело-финском эпосе. Мои платки очень интересно рассматривать и изучать, поскольку они населены микроскопическими существами и можно постоянно находить новые детали. Каждый предмет, каждое существо, песчинка или волна проживают какую-то свою жизнь: например, налетел ветер, подул и улетел. Жил-умер-возродился – вот такой круговорот природы, и мне хочется это показать в своих работах.

Как возник Ваш проект с платками по мотивам работ Карла Фаберже?

Когда я начинал создавать свой бренд, я дал себе слово, что не буду выполнять чьи-то заказы и воплощать чужие желания. При этом у меня давно была мечта написать картину с поляной ландышей, а я никак не мог найти для неё главного героя. Однажды мне позвонили из Музея Фаберже и предложили разработать коллекцию платков по мотивам работ знаменитого ювелира. Я был склонен отказаться, но пришёл в музей и увидел пасхальное яйцо «Ландыши», – и пазл сложился, я понял, что нашёл своего главного героя. Сейчас коллекция из трёх платков по мотивам Карла Фаберже эксклюзивно продаётся в этом музее, а мне это, конечно, помогает в продвижении бренда.

А были случаи, когда Вы отказывались от предложений о сотрудничестве?

Однажды было смешное предложение сделать дизайн платка и написать на нем Dolce&Gabbana, выпустить миллионным тиражом, продавать по всему миру и заработать кучу денег. Заманчивое предложение, но я, конечно, отказался.

Вставка

Кирилл Овчинников родился в 1969 г. в Ленинграде в семье известного художника-мариниста Вячеслава Овчинникова. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени барона А.Л. Штиглица) по специальности графический дизайн. Член Союза художников России, награжден медалью «300 лет Санкт-Петербургу», лауреат премии «20 успешных людей Петербурга 2015» в номинации «Персональный бренд», в 2016 г. общество акварелистов Санкт-Петербурга признало его лучшим художником в номинации «Иррационализм в акварели».

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