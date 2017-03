Китай наступает

Китай в прошлом году инвестировал в Чехию 50 млрд крон. Китайцам уже принадлежит треть «Чешских авиалиний», футбольный клуб «Славия», почти половина телекомпании «Баррандов» и ряд зданий в центре Праги. Китайская панда пробралась даже в знаменитый чешский мультик про Кротика.

Разворот Праги в сторону Поднебесной привел к заключению контрактов на 95 млрд крон. Подписание состоялось на прошлогодней встрече президента Милоша Земана и Председателя КНР Си Цзиньпина в Праге. Тогда же Земан озвучил и сумму инвестиций в 50 млрд крон, пообещав, что к 2020 году сумма контрактов вырастет с 95 до 294 млрд крон.

Китайцы, довольно долгое время прохладно относившиеся к чешскому рынку, действуют теперь масштабно. Китайские инвестиции сосредоточены, прежде всего, в сфере энергетики, автомобильной, тяжелой и пищевой промышленности, а также телекоммуникациях.

Одновременно в Богемию хлынул поток китайских туристов. После выхода в прокат в КНР сразу двух романтических картин, действие которых разворачивается в Праге (Somewhere only we know и Cities In Love), число китайских туристов с 2014 года удвоилось до полумиллиона человек в 2016 году. В 2015 году открылась прямая авиалиния Пекин-Прага, в 2017 планируется открытие маршрута из Шанхая.

Зона конфликта

Дружба с Пекином заставляет внимательно следить за государственной позицией по отношению к Тибету или Тайваню, которые Китай считает своими территориями. Острую критику со стороны либеральной общественности вызвало решение правительства и президента Чехии в минувшем сентябре не встречаться с Далай-ламой. В знак протеста общественные активисты вывешивали тибетские флаги, на что как всегда циничный Земан заметил, что ими экономике не поможешь.

«Прага, а точнее некоторая её часть, укутывается в тибетские флаги. Но здесь, в Остраве мы нуждаемся в инвестициях, в расширении производства и сохранении существующих рабочих мест. Лично я считаю, что это гораздо важнее тибетских флагов», – заявил президент Чехии во время визита в Остраву. Он призвал посмотреть на опыт соседней Германии, в которой китайский капитал вышел на первые позиции в сфере иностранных инвестиций. «Я не вижу причин, почему в будущем аналогичная ситуация не могла бы сложиться и у нас», – рассудил чешский президент.

Крупнейшие покупки

У самого Земана с 16 марта будет своя получасовая программа на ТВ «Баррандов», 49% акций которого уже принадлежит китайской группе CEFC. На этом канале идет 26-серийный мультфильм «Кротик и Панда», созданный чешской компанией Little Mole Cartoon совместно с китайской CCTV Animation. Ранее сериал был показан в Китае, а чешского Кротика в Поднебесной рекламировал сам господин Земан.

Группа CEFC стала крупнейшим китайским инвестором в Чехии в 2016 году, она вложила 22,8 млрд крон. В планах – инвестиции еще на 30,6 млрд крон. Шанхайская компания уже купила авиакомпанию Travel Service, которая, в свою очередь, владеет 34% в Czech Airlines, и 30% и 49% в медиахолдингах Médea Group и Empresa Media (журналы Tyden, Sedmička, Instinkt, Exkluziv, Interview, Popcorn, Top Dívky, телеканал Barrandov и др.) и 99% акций пражского футбольного клуба «Славия». Группа также владеет 98,1 % в пивоваренной компании Lobkowicz, и является 100%-м собственником чешского гиганта в тяжёлом машиностроении компании Žďas вместе с его дочерней компанией TS Plzeň.

Одновременно CEFC скупала здания в центре Праги. Офисный центр Florentinum ей достался, по неофициальным данным, за 280 млн крон. «Florentinum для нас – это больше, чем отличная коммерческая возможность. Это часть нашей стратегии построить в ЧР европейскую штаб-квартиру», – заявил президент CEFC China Чан Чауто.

Также CEFC приобрела офис бывшего банка Živnostenská banka в центре Праги и Мартиницкий дворец на Градчанской площади по соседству с резиденцией президента ЧР.

Помимо CEFC, компания Beijing West Industry вложила 750 млн крон в производство автомобильных амортизаторов в Хебе, Yanfeng – 1 млрд крон в автомобильную индустрию, Changhong – 660 млн крон в производство телевизоров в Нимбурке.

Китайцы присматриваются к производителю автомашин Tatra, железнодорожному перевозчику TSS Cargo (планирует продать китайцам до 80% своих акций), инжиниринговой компании Škoda Transportation (интерес проявляет к ней China Railway Rolling Stock Corporation). Продавца садовой техники и бассейнов Mountfield покупает китайская группа Eurasia Development Group Limited. Атомной энергетикой интересуется компания China Nuclear Power Engineering Company, которая строит в Великобритании АЭС «Хинкли-Пойнт». Приходят в Чехию и крупные китайские банки – с 2016 года в стране открылся филиал Bank of China (банк инвестировал уже 750 млн крон), а в 2017 году на чешской земле откроется филиал ICBC – крупнейшего банка мира.

Бабиш против

Последовательным противником экспансии Китая на чешский рынок является министр финансов Андрей Бабиш. Он никогда не скрывал, что потерял в Китае 1 млрд долларов инвестиций, которые у него попросту украли. Серьёзной проблемой в отношениях между странами Бабиш называет дисбаланс в торговле: Чехия в Китай вывозит в десять раз меньше товаров, чем привозит из КНР. Кроме того, он сомневается в словах Земана, что китайские инвестиции в ЧР достигли 50 млрд крон, и просит прислать подробный список. Сам способ вхождения на рынок министра финансов тоже не устраивает: «Нам нужны инвесторы, которые построят заводы и создадут новые рабочие места. Нам нужны новые технологии, например, скоростная железная дорога, а у нас есть только какая-то загадочная фирма, которая скупает СМИ, недвижимость и пивоваров».

Анжела Сикамова

Фото: idnes.cz

