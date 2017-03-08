Клиника ALTOS: естественная красота через здоровье

Безупречная красота и крепкое здоровье в свете возможностей современной медицины – прерогатива отнюдь не только молодых. Инновационные методы эффективно, безболезненно и без хирургического вмешательства позволяют прекрасно выглядеть и чувствовать себя на высоте в любом возрасте. Специалист клиники ALTOS доктор эстетической медицины Филатова Татьяна. рассказывает о новой действенной процедуре восстановления кожи — редермализации.

Татьяна, расскажите, пожалуйста, что собой представляет редермализация?

Редермализация – это одна из разновидностей мезотерапии. Она представляет собой системную косметическую процедуру, при которой с помощью специальных инъекций кожа восстанавливается на клеточном уровне. С возрастом мы естественным образом теряем влагу, что способствует появлению морщин, птоза (обвисание кожи) и глубоких складок. Таким образом, редермализация специально разработана для эффективной борьбы с признаками фото- и хроностарения.

Чем данная процедура отличается от других видов мезотерапии?

Редермализация подразумевает глубокое восстановление кожи путём внутрикожного инъекционного введения уникального препарата Hyalual. В состав этого препарата входит гиалуроновая кислота и сукцинат натрия – соль янтарной кислоты.

Сукцинат натрия способствует активации обменных процессов, улучшению микроциркуляции и синтезу основных структурных белков кожи, а также оказывает антиоксидантное действие. Кроме того, янтарная кислота стимулирует клетки на выработку энергии, помогает им наполниться кислородом, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм в целом.

Гиалуроновая кислота, вырабатываясь естественным образом, удерживает влагу в клетках кожи. Однако с течением времени процент её содержания в организме становится всё меньше, что и приводит к старению кожи.

В каком возрасте следует задуматься о данном методе улучшения состояния кожи?

Прибегнуть к процедуре редермализации могут девушки от 25 лет и старше, поскольку данный метод не только помогает бороться с явными признаками старения кожи, но и осуществлять профилактику на ранних стадиях. Более того, редермализация помогает коже приобрести здоровый вид после постакне, кожных заболеваний, обветривания, а также является профилактикой фотостарения до и после загара.

Какого эффекта можно ожидать после введения препарата Hyalual?

Во-первых, запускаются обменные процессы, которые естественным образом приводят к лифтинг-эффекту. Во-вторых, происходит активация фибробластов, отвечающих за уничтожение старых и рождение новых клеток кожи, что способствует обновлению дермы.

Благодаря эффекту лифтинга, рельеф лица принимает очерченный вид, мелкие морщины исчезают, а глубокие – значительно уменьшаются. Благодаря насыщению клеток кислородом и улучшению кровотока в тканях, кожа приобретает свежий отдохнувший вид. Кроме того, улучшается текстура кожи, появляются бархатистая гладкость и естественный румянец.

Каковы особенности проведения редермализации?

Сначала, при первом осмотре, врач-косметолог определяет проблемные зоны, состояние кожи пациента и тип её старения, что позволяет назначить необходимую концентрацию препарата и определить количество инъекций. Длительность одного сеанса вместе с обезболиванием составляет около 90 минут. Инъекции проводят один раз в три недели, а средняя продолжительность курса составляет 3-4 процедуры. Точное количество сеансов зависит от состояния кожи и цели при достижении желаемого эффекта.

В каких случаях концентрация препарата будет минимальной, а в каких – наибольшей?

Как правило, различают три типа — в зависимости от возраста пациента и проблемы, которую можно решить с помощью редермализации. Препарат с наименьшей концентрацией гиалуроновой кислоты 1,1 % предназначен для пациентов от 25 лет и старше. Данный вариант подходит для стирания следов преждевременного старения,

нормализации функционирования сальных желёз, устранения следов постакне,

а также осветления пигментных пятен.

Гиалуаль с концентрацией кислоты 1,8 % рекомендуется применять пациентам после 35 лет для сглаживания и уменьшения явно выраженных возрастных изменений – например, атрофии или птоза, а также для коррекции морщин.

Пациентам старше 45 лет показано использование препарата с 2,2-процентной концентрацией гиалуроновой кислоты. В данном случае речь идёт о комплексной терапии возрастной кожи не только лица, но и рук, ног, живота, внутренней поверхности бёдер, в зонах декольте и ягодиц.

Куда следует обращаться, чтобы проконсультироваться со специалистом и подобрать наиболее подходящий метод?

На консультацию можно записаться по телефону 222 561 750 в будние дни с 9 до 19 часов. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, а при личной встрече составим индивидуальный план по уходу за кожей лица и тела.

Лазерная дерматологическая клиника ALTOS:

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