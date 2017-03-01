Клиника АЛТОС: навстречу молодости

Свежее лицо и подтянутое тело – не только демонстрируют уровень здоровья и успешности человека, но и прибавляют ему уверенности и сил для новых свершений. Весна – прекрасное время показать себя во всей красе, и вместо того чтобы постоянно смущаться по поводу состояния кожи лица, лишнего веса или целлюлита, сегодня можно довериться рукам профессионалов, которые позаботятся о вашем внешнем виде на самом высоком уровне.

О том, как выглядеть безупречно в любом возрасте с помощью применения современных методов подтяжки лица и тела, рассказывает доктор эстетической медицины Татьяна Филатова.

Татьяна, расскажите, пожалуйста, что собой представляет лифтинг и кому подходит данная процедура.

Лифтинг – это косметическая процедура по подтяжке кожи, которая позволяет держать мышцы лица и тела в тонусе. Основной целью лифтинга является омоложение, так как процедура помогает бороться с основными возрастными изменениями. Если вас беспокоят множественные глубокие морщины, обвисшие мягкие ткани по контуру нижней челюсти, тяжелые веки, дряблая кожа или избыточные жировые отложения в области подбородка и шеи, то такая процедура поможет вернуть коже былую упругость и эластичность. Существует несколько видов процедур, выбрать наиболее подходящую именно вам поможет специалист.

Какие методы подтяжки проводятся в вашей клинике и в чём заключается их специфика?

В нашей клинике применяются различные методы подтяжки кожи, лучшими из которых являются нитевой, ультразвуковой (Ulthera), радиоволновой (RF) и лазерный (с применением аппарата Nd:YAG) лифтинги.

Суть нитевого лифтинга заключается во введении под кожу специализированных косметологических нитей, которые фиксируются в нужном направлении и тем самым препятствуют провисанию кожи.

Ультразвуковой метод Ulthera основан на ультразвуковых импульсах, которые проникают в глубокие слои кожи и нагревают волокна коллагена изнутри, в результате чего кожа лица подтягивается, становится более упругой.

Метод RF-лифтинга основан на воздействии на кожу высокочастотных электромагнитных импульсов, которые помогают устранить различные недостатки кожи – например, целлюлит, жировые отложения или дряблость кожи.

Особенность лазерного метода заключается в создании благоприятных условий для стимуляции специализированных клеток, которые начинают активнее вырабатывать новый коллаген, что приводит к разглаживанию морщин и повышению тонуса кожи.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждом из методов: как проходит процедура, сколько длится реабилитационный период?

Процедура подтяжки лица с применением нитей длится около часа. Чаще всего с каждой стороны устанавливают по 4 нити: в височных областях делается небольшой прокол, и от него нити проводят в направлении подбородка, носогубной складки и подглазничной области. Реабилитационный период длится 2-3 дня и не требует нахождения пациента в клинике.

Во время процедуры с использованием ультразвукового метода Ulthera врач видит на мониторе все слои кожи и контролирует глубину воздействия ультразвука. Процедура длится всего 60 минут, и после сеанса можно сразу же вернуться к обычному образу жизни – восстановительный период не требуется. У 98% пациентов эффект от Ulthera наблюдается сразу после процедуры, и кожа продолжает укрепляться изнутри до полугода. Большинству пациентов для получения заметного эффекта лифтинга достаточно одного сеанса.

Процедура омоложения с помощью лазера Nd:YAG является бесконтактной и абсолютно безопасной – её щадящее воздействие достигается путём подбора на аппарате индивидуальных параметров, оптимально подходящих конкретному пациенту. Длительность сеанса в среднем занимает от 40 минут до 1 часа. Обычно рекомендуется пройти 5 процедур с интервалом в две недели.

Также лазерное омоложение хорошо сочетается с сеансами биоревитализации, плазмотерапии, инъекциями ботулотоксина и объёмным моделированием лица. В сочетании можно добиться гораздо большего эффекта, чем от каждой процедуры в отдельности. Преимуществом данной методики является также полное отсутствие реабилитационного периода.

Процедура при использования радиоволнового метода (RF-лифтинг) проводится в два этапа. На первом этапе используется лазерная насадка (диодовый лазер) с эффектом вакуума, которая обеспечивает интенсивный лимфодренаж, стимулирует процессы регенерации и ускоряет циркуляцию крови. На втором этапе процедуры используется RF-насадка (для лица или для тела), которая осуществляет строго контролируемый нагрев слоёв дермы, а также подкожно-жировой клетчатки до определенной температуры. При достижении нужной температурной отметки происходит уплотнение уже имеющегося коллагена, а также активная стимуляция синтеза его новых волокон. Процедура длится около часа, а количество процедур зависит от состояния кожи и подкожно-жирового слоя.

Куда следует обращаться, чтобы проконсультироваться со специалистом и подобрать наиболее подходящий метод?

На консультацию можно записаться по телефону 222 561 750 в будние дни с 9 до 19 часов. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, а при личной встрече составим индивидуальный план по уходу за кожей лица и тела.

Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2

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