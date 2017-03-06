Компенсация за прививки

Министерство здравоохранения планирует разработать закон, который бы позволял требовать от государства компенсацию за побочные эффекты, вызванные обязательной прививкой. Однако законодательный проект находится только в начальной стадии.

«Вполне логично, что если государство обязывает, то должно также и нести ответственность. Система в настоящее время настроена совершенно трагично,» — говорит вакцинолог и заместитель отдела медицинского обеспечения при министерстве здравоохранения Роман Примула.

Чешские дети в обязательном порядке получают вакцины против девяти заболеваний. Растёт количество родителей, которые отказываются прививать своих детей только из-за страха побочных эффектов.

Государственный институт по контролю лекарственных препаратов ежегодно фиксирует до 600 случаев проявления умеренных побочных эффектов от прививки, а также 4-5 — со серьёзными последствиями.

Фото: youtube.com

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