Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Компенсация за прививки

Илюстрационное фото

Министерство здравоохранения планирует разработать закон, который бы позволял требовать от государства компенсацию за побочные эффекты, вызванные обязательной прививкой. Однако законодательный проект находится только в начальной стадии.

«Вполне логично, что если государство обязывает, то должно также и нести ответственность. Система в настоящее время настроена совершенно трагично,» —  говорит вакцинолог и заместитель отдела медицинского обеспечения при министерстве здравоохранения Роман Примула.

Чешские дети в обязательном порядке получают вакцины  против девяти заболеваний.  Растёт количество родителей, которые отказываются прививать своих детей только из-за страха побочных эффектов.

Государственный институт по контролю лекарственных препаратов ежегодно фиксирует до 600 случаев проявления умеренных побочных эффектов от прививки, а также  4-5 — со серьёзными последствиями.

Фото: youtube.com

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *