Корнями в историю

Министр культуры Даниел Герман сегодня принимал Мартину Легманн, с 1 апреля 2017 года возглавит новую функцию – директора мемориала Лидице. Министр считает, что новая должность госпожи Легманн будет непростой, поскольку история Лидице уходит корнями в большую трагедию, чьё будущее является одной из очень важной части мозаики культуры, касающиеся нынешнего и будущего поколения.

Миссия мемориала — сохранить воспоминания, связанные с истреблением посёлка Лидице и горем жителей, которые 10 июня 1942 стали жертвами нацистского насилия и военных преступлений.

Мемориал Лидице в прошлом году имел рекордную посещаемость, около 100000 человек.

Фото: pametnik.cz

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