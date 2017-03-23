Корнями в историю

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
Министр культуры Даниел Герман сегодня принимал Мартину Легманн, с 1 апреля 2017 года возглавит новую функцию – директора мемориала Лидице. Министр считает, что новая должность госпожи Легманн будет непростой, поскольку история Лидице уходит корнями в большую трагедию, чьё будущее является одной из очень важной части мозаики культуры, касающиеся нынешнего и будущего поколения.
Миссия мемориала — сохранить воспоминания, связанные с истреблением посёлка Лидице и горем жителей, которые 10 июня 1942 стали жертвами нацистского насилия и военных преступлений.
Мемориал Лидице в прошлом году имел рекордную посещаемость, около 100000 человек.
Фото: pametnik.cz
Свежие комментарии