Корона для танцующего короля

Виктория Бедлова – молодой потомственный чешский ювелир – создала корону для короля Камбоджи Нородома Сиамони. Король остался без королевских атрибутов, украденных у семьи в 1970 году во время республиканского переворота, который возглавляли красные кхмеры. Пока Его Величество не проявил интереса к предложению ювелира, и корона остаётся невостребованной моделью.

До конца февраля 2017 года посетители пражской галереи Kvalitář смогли увидеть творение молодого ювелира Виктории Бедловой – корону короля Камбоджи. Как признаётся сама Виктория, это не было случайностью, а скорее реакцией на многие интересные обстоятельства, связанные с сегодняшним королём Камбоджи.

За образованием в Прагу

Будучи ребёнком, Нородом Сиамони был отправлен родителями на обучение в Чехословакию. Случилось это в 1962 году, когда девятилетний мальчик начал учиться в обычной чешской школе. Он удивлял своих учителей блестящими способностями к языкам. Уже через год он бегло читал и говорил по-чешски. В 1967 году он сделал свой не совсем обычный для будущего короля выбор и поступил в Национальную консерваторию Праги, где занимался танцами, музыкой и театральным искусством. Свои способности к творчеству он, видимо, унаследовал от отца – Нородома Сианука, который сам посвящал много времени кино, как режиссёр и сценарист снял много фильмов.

Нородом Сиамони не только с отличием окончил пражскую школу, но и одержал победу в конкурсе классического танца в консерватории. Пожалуй, этот успех и стал решающим при выборе будущей профессии, если она, конечно, необходима королю. В 1975 году он окончил Академию музыкальных искусств в Праге. Любопытно, что при поступлении он заполнил анкету, где в графе «отец» написал «король», а в графе «мать» — «домохозяйка».

До того как в 2004 году занять королевский престол, Нородом Сиамони побывал вместе с семьёй в плену у красных кхмеров, потом прошёл высшие курсы кинематографии в Корейской Народной Республике и работал преподавателем классического танца и художественной педагогики в консерватории им. Мариуса Петипа, консерватории им. Габриэля Форе и консерватории им. В.А. Моцарта в Париже. Отъезд на родину откладывался после кровавой расправы полпотовцев с членами королевской семьи, когда погибло пятеро из двенадцати детей короля Нородома Сианука.

Пусть и не для коронации

Всё это заинтересовало молодого дизайнера и ювелира Викторию Бедлову. Она даже специально поехала в Камбоджу, чтобы познакомиться с традициями и культурой далёкой страны. Там она попыталась связаться с королём, но на её письмо откликнулся только его двоюродный брат. «Протокол не даёт возможности встречаться с королём каждому желающему», – с пониманием прокомментировала это Виктория.

Встреча с родственником Нородома Сиамони очень помогла ювелиру при дальнейшей работе. Он рассказал дизайнеру о том, как выглядела исчезнувшая корона, какие символы она в себе несла. Сама Виктория Бедлова очень воодушевилась после этой поездки. Работать над созданием модели короны ей не казалось чем-то непривычным, ведь она выросла в семье ювелиров, у которых есть потомственное право на реставрацию короны Карла IV. Она даже имела возможность притронуться к этому сокровищу, но, по признанию молодого ювелира, так и не отважилась на это, ограничившись лишь тем, что с восторгом её рассматривала. Семья Бедловых делала и копию чешской короны.

Следуя семейным традициям, Виктория Бедлова начала работу над новой короной для короля Камбоджи. Основной мотивом короны был выбран национальный цветок страны лилия. В качестве главного образа для модели она выбрала храм Ангкор-Вата, построенный прямо в джунглях в XII столетии, который произвёл на ювелира неизгладимое впечатление. Эти темы и воплотила выпускница Высшей школы прикладного искусства в Праге в своей работе.

Корону она сделала из серебра, инкрустировав её искусственными красными камнями. Оригинал, если бы король Камбоджи всё-таки захотел корону принять, был бы сделан из золота с рубинами.

Но сама Виктория Бедлова не претендует на то, что предложенный ею вариант короны должен стать атрибутом королевской власти. Она предполагает, что можно просто преподнести корону Нородому Сиамони в качестве ценного дара от Чешской Республики, к которой у него до сегодняшнего дня особые чувства. Король часто вспоминает Прагу, в которой в последний раз был в 2003 году, прекрасно говорит по-чешски. Также он владеет русским, французским и английским языками.

Ирина Костина

Фото: martinfryc.eu

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