Круговорот чешского в мире

Встречаясь с чешским языком, порой трудно удержаться от улыбки. Чешские омонимы русских слов вроде «позор» или «пахнуть» удивляют и веселят. Но однокоренные каламбуры – лишь малая часть того, чем известна чешская лексика в других языках.

Чешский привнёс в европейские языки множество слов и понятий. И этот список далеко не ограничивается сортом пива Пилзнер, произошедшего от названия города Plzeň, танцем полька, появившемся в XIX веке в Богемии, или круглой булочкой калач. Из чешского языка в мир пришло много других слов, касающихся самых разнообразных областей жизни.

Роботы из Чехии

Пожалуй, наиболее известное и удивительное слово – «робот». Обычно, произнося его, мы представляем огромных механических гигантов, стреляющих друг в друга из лазерных пушек. Подобный образ имеет мало общего с первоначальным значением слова. Робот впервые появился в пьесе Карела Чапека, названной словом-палиндромом Р.У.Р. (Россумские универсальные роботы) и описывающей фабрику, создающую искусственных людей. Готовые к беспрекословной службе, построенные, как конструктор, из искусственно выращенных органов, эти создания не были похожи на роботов в современном понимании, однако идея механистичности, неотделимая от этого образа, привела к популяризации понятия и дальнейшей его эволюции в образ железной машины. Само по себе слово «робот» несёт в себе общеславянский корень, означающий тяжёлый неприятный труд, каторжное усилие – работу, одним словом.

Миролюбие и воинственность

И если «робот» – это искусственное во всех отношениях создание Карела Чапека, то слово «гаубица», пришедшее из чешского и существующее в русском, английском и немецком языках, было подсказано самой жизнью. Старочешское слово «haufnicě» означало вид военного орудия (нечто вроде огромной рогатки), которое выбрасывало сразу большое количество камней в сторону врага. Видимо, изобретение изрядно путешествовало по Европе, а вместе с ним и его название. Именно поэтому сегодня в немецком оно звучит как haubitze, а в английском как howitzer.

Другое название оружия, пришедшее в европейские языки из чешского, – это «пистолет«. Однако путь этого слова не столь прямой и ясный, как у гаубицы. Общеупотребительным оно стало через старонемецкое «pistolet», а в немецкий пришло вместе с французским «pistol». Однако существует теория, согласно которой французский язык ещё раньше получил это слово через немецкий (круг замыкается), а тот, в свою очередь, перенял его из старочешского во времена гуситских войн. У гуситов было оружие, которое они называли “písčala, píšťala”. Оно представляло собой тонкую трубку (похожую на дудку), издававшую высокий звук при использовании. Удивительно, но если эта теория верна, то «пистолет» имеет общий корень со словом «писк».

Однако чехи миролюбивый народ, и мучить людей пистолетами (или тем более писком) им не свойственно. Гораздо более характерно, что в некоторые мировые языки (в первую очередь, в русский) из чешского пришло такое замечательное слово как «повидло». Прежде чем попасть в русский, слово оказалось в немецком и польском языках. Вероятно, оно произошло от слова «vít», означающего «плести», «мешать» (к слову, русское «давить» стоит в этом же ряду). Видимо, именно так можно было назвать сладкую, перемешанную фруктовую массу.

Наконец, русское слово «замок» в значении «укреплённое жилище феодала» тоже произошло от чешского zámek.

Мода из Чехии

Модно одевающегося человека, щёголя раньше часто называли франтом. Русский язык слово заимствовал из польского «Frant». А поляки, в свою очередь, взяли его из чешского «franta», означающего хитрец, шут, плут. Образованное от имени собственного František, слово ведет свою историю с XVI века – с книги Frantova prava («Плутовской чин»).

Забавно, но слово «колготки» в русском языке тоже из чешского. В СССР первые колготки появились в 60-х годах прошлого века благодаря распространению моды на мини-юбки, придуманные англичанкой Мэри Куант, и возможности изготовления изделий без формирующего шва. В Советском Союзе новый предмет гардероба поначалу называли чулковыми рейтузами. Русский термин «колготки» появился вследствие того, что изделия поставлялись из Чехословакии, где на упаковках указывалась надпись «kalhoty». Заимствованное слово до 1970-х годов по аналогии с чешским писали через букву «А».

Антон Романенко

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