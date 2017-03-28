Куда исчезла Кока-кола?

Coca-Cola, Fanta, Sprite и тоник Kinley в Чехии больше не будет продаваться в 2-литровой упаковке. Неделю назад компания Coca-Cola начала заменять 2л бутылку на 1,75-литровую.

«От двухлитровой упаковки уходим, потому что он уже не отвечает различным требованиям потребителей,» сказала пресс-секретарь компании Катержина Швецова. «Старые упаковки заканчиваются в марте, и мы ожидаем, что будут проданы непозднее апреля,» добавила она. Компания начнёт распродажу 2л напитков по сниженной цене.

В Чешской Республике, продажи Coca-Cola в позапрошлом году выросли на 8,8 %, это более чем на шесть миллиардов крон.

Теперь Coca-Cola во всём мире продаёт большую часть своих напитков на розлив, ранее больше инвестировала в модернизацию упаковки для повышения эффективности продаж. После завершения распродажи 2литровых бутылок, хочет сосредоточиться на новых продуктах и продвижению бренда. Например, продать больше напитков с искусственными подсластителями.

Фото: youtube.com

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