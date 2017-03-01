Купец, создавший белёвскую пастилу

У уникальной сладости, любимой во всём мире белёвской пастилы, есть автор. Это купец Амвросий Прохоров, о котором, к сожалению, не так много известно, но о его трудолюбии и изобретательности говорят настоящие кулинарные шедевры.

История сохранила мало информации об Амвросии Прохорове, создателе белёвской пастилы. Работящий и трудолюбивый род стремился к свободе: дед купца, крепостной крестьянин, смог купить вольную благодаря деньгам, заработанным на продаже лыка. По преданию, он купил землю в сёлах Белёв и Ровны, где с сыновьями высадил огромный яблоневый сад в 1500 деревьев. Вся семья была занята выращиванием фруктовых деревьев и обработкой плодов: их поначалу широко использовали для различных нужд.

На пути к славе и успеху

Род Прохоровых отметился талантливыми купцами: они торговали настолько успешно, что каждый год могли покупать себе гильдейское свидетельство. Со временем семейство «повысили» от купеческого сословия до потомственных почётных горожан. Амвросий Павлович Прохоров родился именно в таком звании, что давало ему ряд привилегий. Правда, 1917-й год аннулировал эти достижения – сословия были упразднены, все жители России стали равны (по крайней мере, на бумаге).

Амвросий Прохоров, прежде чем основать свой «Завод растительных консервов», завоевал хорошую репутацию среди своих земляков. В Белёве его знали и уважали, так как в разное время он был церковным старостой, гласным земского собрания, а ещё авторитетным и надёжным человеком, то есть таким, каким должен быть настоящий российский купец. Амвросий Павлович на собственные средства основал первый банк в Белёве, назвав его в честь себя и своих сыновей.

Завод растительных консервов

Белёвская пастила – это лишь одно из направлений деятельности завода Амвросия Прохорова. Предприятие, открытое в 1888 году, занималось «огневой сушкой» сельскохозяйственной продукции, главным образом фруктов. Сушёное яблоко было призвано заменить чай, пережжённое – кофе. Продукция использовалась для реализации госзаказов того времени (например, для нужд армии).

Главным поставщиком сырья на производство был сад, расположенный в селе Ровны. 1500 яблонь здесь высадил дед и отец Амвросия, а сам купец увеличил количество деревьев в 2 раза. Годовой объём производства составлял примерно 160 тонн готовой продукции. Цеха соответствовали жёстким санитарно-гигиеническим требованиям того времени, ведь товары поставлялись в различные российские и европейские города.

В своём письме к выдающемуся педагогу и историку Яблочкову М.Т. Амвросий Павлович отмечал, что сушёные плоды в скором времени получат широкое распространение в России. Как в воду глядел!

От ошибки – к пастиле

Ольга Николаевна Прохорова, внучка знаменитого купца, рассказывала такую историю. В один особо урожайный год большое количество яблок сушили «огневым методом» – в печи. Однако момент готовности был упущен, фрукты просто передержали, и они превратились в некое подобие джема.

Кто-то из домашних предложил приготовить пироги с этой кашицей, добавив белки и сахар, а потом высушив. Амвросий Павлович начал экспериментировать с рецептом, и буквально через несколько часов получил белёвскую пастилу. Яблочное тесто высушили, потом припудрили и получили незабываемое по вкусу лакомство

Некоторые нюансы приготовления продукта долгое время держались в секрете. К примеру, для производства десерта нужны яблоки именно сорта «антоновка», так как содержание сухих веществ в них доходит до 15%. Яблоки нужно выпекать на медном противне, используя для поддержания жара берёзовые дрова. Процесс производства требовал особой выдержки и кропотливости, но именно этими качествами и славится русская деревня.

Белёвская пастила: признание и триумф

Свой завод Амвросий Прохоров основал в 1888 году, пастилу придумал в 1890 году, а через два года получил первое признание лакомства. Продукт был удостоен медали на выставке садоводства, ежегодно проводимой в Санкт-Петербурге.

Сейчас бы товар купца-промышленника назвали модным брендом: любители пастилы были во всей России. Собственные магазины были открыты Прохоровым в Петербурге, Москве и Киеве, а также в Сухиничах (крупный станционный разъезд). Продукт пользовался спросом даже в Варшаве, которая в те времена также относилась к Российской империи.

К 1914 году товар покорил всю Европу, появился на столах жителей Италии, Франции, Испании, Болгарии.

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