Лазарев Федор Николаевич

Мой дядя, Лазарев Федор Николаевич 1923 г.р., уроженец села Синюхин Брод, тогда Одесской области. Сразу после освобождения села весной 1944 г. был призван в ряды действующей армии и сразу попал на фронт. Практически сразу подразделение, в котором он служил, было брошено в штыковую атаку. Замаскированная немецкая огневая точка с крупнокалиберным пулемётом открыла огонь, почти все наших бойцы были ранены или погибли. Мой дядя чудом остался цел, немецкий пулеметчик просто перестал стрелять.

Затем участие в Ясско-Кишиневской операции, в которой дядя был ранен. После госпиталя направлен на обучение в школу младших командиров (сержантов) и стал командиром орудия, сначала знаменитой 45-пятки, а затем 75-миллиметрового орудия. Участвовал в освобождении Кишинева, был тяжело ранен – орудие, которым он командовал было уничтожено огнем врага, а дядя был почти полностью засыпан землей. Его спасли медсестры, которые увидели его и откопали. Закончил свой боевой путь Федор Николаевич в Будапеште.

За участие во взятии города был представлен к ордену Красного знамени, который, к сожалению, не получил. Затем был переведен в охрану генерал-лейтенанта Белякова, второго заместителя К.Е.Ворошилова, председателя Союзной контрольной комиссии по Венгрии. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами и медалями. Ушел из жизни в 1992 году.

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