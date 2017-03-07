Лазарев Николай Макарович

В семье моего дедушки Лазарева Николая Макаровича было шестеро детей, две девочки Анна и Елена и четыре мальчика – Дмитрий, Владимир, Федор и мой отец Николай. К началу Великой Отечественной войны старший из мальчиков, Дмитрий 1920 г.р. уже был в рядах РККА (с 1938 г.), проходя действительную военную службу по призыву. С началом войны был переведен в фельдъегерскую службу. Прошел всю войну и был демобилизован только в 1948 году, поскольку имел непосредственное отношение к секретным документам.

Награжден орденами и медалями, в том числе к 40-летию великой Победы — Орденом Отечественной войны II степени. К огромному сожалению, Дмитрия Николаевича уже нет в живых, а при жизни, мы не смогли, в силу различных обстоятельств, узнать точно боевой путь дяди. А сейчас, когда гриф секретности снят со многих исторических документов и событий, нам остается только искать информацию о нем в военных архивах.

Мой дядя, Дмитрий Николаевич Лазарев, редкий человек военного поколения — пройдя всю войну НИ РАЗУ не был даже легко ранен, вернувшись домой с практически десятилетней службы живым и абсолютно здоровым в отличии от своих братьев, имеющих ранения и контузии, но это уже другая история.