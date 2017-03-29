Леченье… мясом

Если вы не придерживаетесь поста, то первые весенние деньки наверняка вас манят на пикник, где можно приготовить на угольках ароматное мясо. Но мало кто задумывается, что мясо не только прекрасно утоляет голод, но и спасает от недугов.

Как только мы перестаем расти, тут же начинаем стареть. Мясо поможет принять меры профилактики по сохранению молодости. Ешьте, например, отбивную из индейки или печень по-строгановски.

Мясо богато селеном: одной порцией вы обеспечите себя этим «драгоценным металлом» на целый день. А он, в свою очередь, позаботится о том, чтобы защитить ваш организм от всевозможных возрастных изменений. Например, предохранит от нападок свободных радикалов – продуктов окисления, повреждающих клетки. Кстати, селена – микроэлемента, ставшего бестселлером фармакологии, – в 100 граммах любого мяса (говядины, свинины, индюшатины) содержится около 50–55 микрограмм. Столько же, сколько в пилюле, рекомендованной для ежедневного приёма. Хотите разнообразить свой рацион – добавьте минерал молодости, который содержится в бразильских орехах, неполированном рисе и овсянке.

Добавить блеска

Ваши волосы утратили блеск? Вернуть им здоровье, пышность, сияние, глубокий цвет, воздействуя лишь непосредственно на них, нельзя. Кроме хорошей косметики по уходу, понадобятся и такие добавки как аминокислоты, набор макроэлементов (магний, фосфор, железо и другие). В их нехватке, скорее всего, и кроется основная причина, по которой волосы стали тусклыми или вовсе начали выпадать. Чтобы их оживить, включите в рацион мясо. Этот белковый продукт на 20% состоит из полноценных протеинов, в нём присутствуют аминокислоты и необходимые «минералы красоты». Справиться с проблемой помогут не только мясо, но и фасоль, соя, цветная капуста, различные злаки.

Чтобы всё помнить

Подумайте, не мучила ли вас в последнее время бессонница? Занимались ли вы спортом, не попадали ли в стрессовые ситуации? Если сон полноценный, рутина не действует вам на нервы, но память всё равно подводит, возможно, дело в гомоцистеине. Из-за дефицита витаминов группы B с порядковыми номерами 6, 9, и 12 вредное вещество накапливается в организме, мешая доставлять питание мозгу. Чтобы выйти из «витаминного минуса», нетрудно запомнить набор полезных в этом случае продуктов: ешьте всё, что начинается на букву «б». Бифштексы, биточки из баранины, бефстроганов (лучше всего из печени) должны регулярно появляться в вашем меню. Тем не менее иногда неплохо и попоститься. Поэтому периодически переходите на всевозможную «ботву» – листовую зелень, овощи.

Заживёт как на…

Если у вас долго не заживают ранки или порезы, а лёгкая простуда, обычно проходящая за 3 дня, тянется уже вторую неделю, решением может стать повышение иммунитета. Если защитные силы организма не справляются с нагрузкой, то, похоже, вам не хватает протеинов и цинка – именно они поддерживают иммунную систему в постоянной боевой готовности. Основной их источник – продукты животного происхождения, прежде всего мясо (особенно курятина и свинина). Не отказывайтесь и от жирной рыбы, а в ресторане выбирайте блюда с морепродуктами (мидиями, креветками, кальмарами) и не забудьте заказать сырную тарелку на десерт.

Вы обратили внимание, что в последнее время у вас шелушится кожа, появилась бледность на лице. Можно, конечно, сходить к дерматологу или в солярий, но есть и другой способ справиться с проблемой. Поужинайте в хорошем невегетарианском ресторане – ведь на то, чтобы стоять у плиты, тоже нужны силы и время. И, главное, помните, что вы устраиваете праздник живота исключительно в терапевтических целях.

Ваша задача – пополнить сильно истощившиеся запасы железа. Так вы быстро приведёте себя в норму, справитесь с досаждающими симптомами анемии. Этот ценный минерал содержится во многих продуктах. Однако из телятины организм усвоит до 25% нужного элемента, в то время как из фруктов-овощей лишь 2%–3%. Впрочем, не стоит пренебрегать мелочами. Лучшие комбинации: ростбиф или медальоны а-ля «Телячьи нежности» с зелёным салатом, тушёная свинина с брокколи, гуляш со сладким перцем.

Весело и без сигарет

Перейти к здоровому образу жизни, выбросив пачку сигарет, – идея блестящая. Но вы вдруг понимаете, что у вас портится характер, и даже любимая кошка, бессловесная и незлобная, теперь вызывает раздражение. Оказывается, этому есть «химическое» объяснение: при курении уровень гормонов, поднимающих настроение, приближается к максимуму, а когда бросаете курить, он начинает неуклонно снижаться. Приготовьте себе салат с грудкой индейки – полезные протеины повышают содержание гормонов хорошего настроения не хуже, чем никотин.

На заметку. Один из лучших в Праге стейк-хаусов – аргентинский ресторан Brasileiro, где можно попробовать все виды мясных изделий, а также морепродукты, располагается по адресу: U Radnice 8/13, Praha 1 – Staré Město.

Константин Байдан

Фото: stern.de

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