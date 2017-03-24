Летнее время

В ночь с субботы на воскресенье Чехия переводит часы на летнее время, на один час вперёд.

Самый первый человек, который предложил концепцию летнего времени был Бенджамин Франклин, в 1784 году. Его аргументом стало желание более эффективно использовать естественное освещение. Свою идею реализовал уже перед началом Первой мировой войны. Первое государство, в котором было введено летнее время, это была Германия, которая старалась таким способом экономить уголь для военных потребностей. Вскоре к переводу времени присоединились и другие государства, в том числе Австро-Венгрия.

На чешских землях впервые летнее время ввелось в 1915 и 1916 годы, затем возобновилось с 1940 года по 1949 г. В третий раз чехи начали переводить часы в 1979 году, в период нефтяного кризиса. До 1995 года в Чехии летнее время длилось шесть месяцев, а с 1996 года республика присоединилось к традициям Европейского союза и летнее время теперь длится семь месяцев, то есть до конца октября.

Европейская комиссия в ближайшие недели будет решать вопрос о том, имеет ли смысл в ЕС и дальше менять время два раза в год.

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