Лидеры из Первой Славянской гимназии

Ученики Первой Славянской гимназии в Праге получили Гран-при на Международной мультидисциплинарной Олимпиаде.

С 22 по 24 марта 2017 г. в Праге прошла Международная мультидисциплинарная Олимпиада по трём дисциплинам: математике, английскому и французскому языкам. В ней приняли участие 72 школьника из Казахстана, России, Беларуси и Азербайджана, а также 29 учеников Первой Славянской гимназии в Праге. Задания состояли из письменной и устной частей.

По итогам Олимпиады два ученика Первой Славянской гимназии получили Гран-при Олимпиады: Дмитрий Сингхал стал победителем по математике, а Анна Акулина – по английскому языку. В подарок победители получили бесплатную поездку в Испанию. Победа пражских учащихся была особенно примечательной тем, что Казахстан представляли студенты престижного Cambridge College.

«Проведение Олимпиады вызвало огромный интерес среди учеников, ведь у них появилась возможность познакомиться с представителями другой культуры и завести новых друзей», – прокомментировал ход Олимпиады заместитель директора Первой Славянской гимназии по учебной части Йиржи Мюллер.

«Проведение Международной мультидисциплинарной Олимпиады для нас стало подтверждением того, что все усилия, направленные на изучение иностранных языков в нашей школе, не прошли зря. Победа Анны Акулининой и отличные показатели других учащихся – это результат нашего долгого и кропотливого труда», – поделилась с ПТ директор Первой Славянской гимназии в Праге Татьяна Перглер.

По словам Перглер, победа Дмитрия Сингхала также стала закономерным итогом того внимания, которое в гимназии уделяется математике. Ранее Первая Славянская гимназия неоднократно выходила в лидеры чешских конкурсов по математике, в 2014 г. заняла в этой дисциплине третье место в республике, в 2015 г. заняла пятое место по чешскому языку.

Учениками Первой Славянской гимназии являются студенты из разных стран мира – как из Чехии, так и из Украины, России, Италии, Кубы и других. «Мы реализуем проект “Мультикультурность в Первой Славянской гимназии” и проведение подобных международных Олимпиад, в рамках которых чешские дети познают мир за пределами своей страны, а ученики из стран СНГ знакомятся со своими европейскими сверстниками, является составной частью проекта. Олимпиада планируется как ежегодное мероприятие. Мы планируем привлекать как можно больше чешских студентов», – говорит Татьяна Перглер.

По словам руководителя зарубежного отделения Первой Славянской гимназии Людмилы Кретининой, атмосфера Олимпиады была очень тёплой и дружественной. «Ученики радовались за победителей. Конкуренция была очень серьёзной, потому что, например, уровень английского языка участников был не ниже С1”, – отметила Людмила Кретинина.

Первая Славянская гимназия была создана в 2006 г. как четырёхлетнее учебное заведение и специализируется на изучении языков и гуманитарных предметов (права, экономики, социологии). С 2013 г. гимназия начала сотрудничать с Институтом чешского языка и теории коммуникации и Институтом восточно-европейских исследования философского факультета и получила статус базовой школы философского факультета. Первая Славянская гимназия имеет право проведения государственного экзамена ЧР по английскому, немецкому, русскому языках, а также чешскому языку для иностранцев.

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