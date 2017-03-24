Лимит понижен

Министерство сельского хозяйства предоставит компенсацию за ущерб, причиненный апрельскими морозами 2016 года, но с некоторыми поправками. Новинкой является то, что компенсацию могут попросить садоводы и предприятия, которые из-за морозов потеряли более 30 процентов дохода от обычных продаж, ранее лимит составлял не менее 50 процентов. В общей сложности министерство сельского хозяйства выделит из бюджета 133 миллионов крон. Изменение условий программы сегодня утвердило правительство.

Фото: nypost.com

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