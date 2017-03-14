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Ложная тревога

Сегодня  в Праге 2 раздалась сирена. Пожарные и магистрат искали источник звука.  Оказалось, что переполох вызвала вращающееся сирена  на улице Липова.

«Была техническая неполадка, пока не знаем, что вызвало сбой,» сказал пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка.  Звук встревожил многих людей. «Поступило десяток вызовов на 150 и 112,» сказал Кавка.

 

Фото: automarket-sukorady.cz

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