Ложная тревога

Сегодня в Праге 2 раздалась сирена. Пожарные и магистрат искали источник звука. Оказалось, что переполох вызвала вращающееся сирена на улице Липова.

«Была техническая неполадка, пока не знаем, что вызвало сбой,» сказал пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка. Звук встревожил многих людей. «Поступило десяток вызовов на 150 и 112,» сказал Кавка.

Фото: automarket-sukorady.cz

Похожие статьи