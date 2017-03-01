Марков Алексей Константинович
Марков Алексей Константинович
Дата рождения: 01.01.1924
Место рождения: Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Насоковский с/с, д. Подберезье
Дата призыва: 01.08.1942
Место призыва: Велико-Устюгский РВК, Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н
207 гвардейский стрелковый полк; 70 гвардейский стрелковый полк; 101ск; 4 Украинский Фронт;
- Боевые действия в составе: 207 гв. сп 04.01.1943 -01.1943
- Боевые действия в составе: 207 гв. сп 11.1943- 04.11.1943
- Боевые действия в составе: 207 гв. сп 12.1943- 22.12.1943
- Орден Отечественной войны II степени03.1945- 28.03.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ04.1945- 04.04.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ04.1945- 08.04.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ04.1945- 18.04.1945
- Моравско-Остравская наступательная операция. 15.4-6.5.45 г.04.1945- 06.05.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ04.1945- 26.04.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ04.1945- 30.04.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ05.1945- 10.05.1945
- Пражская наступательная операция. 6.5-11.5.45 г.05.1945- 11.05.1945
- Боевые действия в составе: 4 УкрФ05.1945- 31.05.1945
Наградной лист
Наградной лист Маркова А.
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