Марков Василий Константинович

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Дата рождения: __.__.1912
Дата и место призыва: Великоустюгский РВК, Вологодская обл., Великоустюгский р-н 01.01.1941
Последнее место службы: командир 288 сд
Дата выбытия: 27.04.1942
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Чудовский р-н, р. Волхов, левый берег
Источник информации: ЦАМО
Номер фонда ист. информации: 58
Номер описи ист. информации: 818883
Номер дела ист. информации: 500
Боевой путь в составе: 288 сд
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