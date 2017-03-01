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Марков Василий Константинович

Василий Марков

Дата рождения:  __.__.1912

Дата и место призыва: Великоустюгский РВК, Вологодская обл., Великоустюгский р-н 01.01.1941

Последнее место службы: командир 288 сд

Дата выбытия: 27.04.1942

Причина выбытия: убит

Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Чудовский р-н, р. Волхов, левый берег

Источник информации: ЦАМО

Номер фонда ист. информации: 58

Номер описи ист. информации: 818883

Номер дела ист. информации: 500

Боевой путь в составе: 288 сд

Василий Марков с женой

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