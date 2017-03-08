Машина скорой помощи вместе с пациентом попала в ДТП

В городе Яблонец-над-Нисоу машина скорой помощи, которая перевозила пациента столкнулась с легковым автомобилем, вследствие чего перевернулась на бок. Оба водителя, пациент и врач с полученными ранениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшие больницы.

Перекрёсток улиц Рыновицкая и 28. Октября, на котором произошло столкновение, был временно закрыт.

Фото: avtodrive.com

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