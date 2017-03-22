Медицинские аферы

Полицейские обвинили в мошенничестве врача из Табора, медицинской страховой компании выставил неоправданно счёт за лекарства и проведённые услуги на десять миллионов крон. По мнению криминального отдела, процедуры пациенту не проводились.

Доктор, а он же и совладелец медицинского учреждения, выставил счет медицинской страховой компании за покупку препаратов для разжижения крови и за последующее их введение пациенту.

«Препарат выписал по максимально возможной расценки согласно таблице Государственного института по контролю лекарственных веществ, хотя по контракту с медицинской страховой компанией должен был ориентироваться на сумму, за которую купил у поставщиков,» — сказал представитель полиции в Южной Чехии Йиржи Матзнер.

Врачу грозит 10 лет тюрьмы.

Фото: youtube.com

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