Медицинские аферы

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Полицейские обвинили в мошенничестве врача из Табора, медицинской страховой компании выставил неоправданно счёт за лекарства и проведённые услуги на десять миллионов крон. По мнению криминального отдела, процедуры пациенту не проводились.
Доктор, а он же и совладелец медицинского учреждения, выставил счет медицинской страховой компании за покупку препаратов для разжижения крови и за последующее их введение пациенту.
«Препарат выписал по максимально возможной расценки согласно таблице Государственного института по контролю лекарственных веществ, хотя по контракту с медицинской страховой компанией должен был ориентироваться на сумму, за которую купил у поставщиков,» — сказал представитель полиции в Южной Чехии Йиржи Матзнер.
Врачу грозит 10 лет тюрьмы.
Фото: youtube.com
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