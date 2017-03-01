Меган Маркл: как живет и чем питается невеста принца

Американская актриса Меган Маркл проснулась знаменитой 8 ноября прошлого года, когда британский любимчик принц Гарри публично признал её своей девушкой. С тех пор журналисты ходят за актрисой по пятам, а она рассказывает им о своей диете и занятиях йогой.

Самой известной ролью Меган Маркл до сих пор является работа в американском сериале «Форс-мажоры». За пределами США о ней так никто бы и не услышал, если бы не гуманитарная деятельность актрисы. Маркл защищала права женщин в Африке в качестве адвоката ООН. А Гарри обожает Африку, в прошлом году он несколько месяцев провел в Малави в рамках благотворительной программы по охране животных. По другим данным, непосредственное знакомство калифорнийской актрисы и британского принца состоялось на соревнованиях военных инвалидов «Игры непобеждённых» в мае 2016 года.

Как бы там ни было, прошлой осенью слухи о необычном романе просочились в СМИ. Общественный интерес был таким огромным, что принцу Гарри пришлось защищать свою девушку. 8 ноября Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление, в котором говорилось, что принц Гарри уже несколько месяцев состоит в официальных отношениях с Меган Маркл. Принц просил прекратить преследовать Меган и её семью. «Имя Меган не сходит с первых полос газет. Комментарии с расовым подтекстом, сексистские шуточки – этим наполнены социальные сети и СМИ. Принц Гарри беспокоится о безопасности мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что не в состоянии её защитить», – говорилось в заявлении.

Дело в том, что Меган родилась в смешанном браке: её мать чернокожая. Актриса гордится своим происхождением и регулярно говорит и пишет о проблемах расовой дискриминации и гендерного неравенства.

С тех пор как роман с принцем Гарри стал достоянием общественности, интерес СМИ к Меган Маркл не ослабевает. Надо отдать актрисе должное: вместо того чтобы делиться подробностями личной жизни, она рассказывает о том, что её действительно волнует.

Йога и диета

Меган Маркл 35 лет и она в отличной форме. Актриса является страстной поклонницей йоги, и это неудивительно, её мама – инструктор по йоге: их обеих с ковриками под мышкой неоднократно фотографировали папарацци. Причем девушке нравится современное направление – аштанга виньянса йога. Эта жесткая практика требует немалых сил, гибкости и растяжки без жалости к себе.

«Иногда сама идея тренировки кажется мне ужасной. Но я всегда напоминаю себе свои ощущения и состояние души, которые будут после. И это вдохновляет меня на поход в спортзал», – откровенничает Меган в интервью журналу Women`s health.

Также Меган любит бегать: «Это моя форма медитации. Бег позволяет очистить голову».

На работе актрисе приходится придерживаться очень строгой диеты. Ведь камера визуально прибавляет не меньше 5 килограммов. Во время работы в Торонто, где проходят съемки сериала «Форс-мажоры», расписание возлюбленной британского принца выглядит так: ранний подъем в 4.15, потом теплая вода с лимоном, на завтрак – овсянка с бананом и сиропом агавы, обед состоит из салата и чего-то белкового, рыбы мяса или бобов. В качестве перекуса – яблоки с миндальным маслом. На ужин девушка съедает немного пасты с цуккини и пармезаном.

При этом актриса утверждает, что у нее есть собственный секретный рецепт соуса. Она в течение четырех часов тушит цуккини на медленном огне, а затем перетирает их.

«Соус приобретает такой сливочный вкус, что вы готовы поклясться, что в нем тонна масла. Хотя в нем только кабачки и немного бульона», – говорит Меган.

Меган также предпочитает зеленый сок из овощей: «Зеленый сок – основа моей пищевой философии. Это – лучший способ взбодриться».

После такого распорядка дня кажется, что актриса только и делает, что считает калории. Но это не так. Когда работы нет, каждый день превращается для нее в выходной. «Картофель фри и вино» – лучшие десерты для меня объясняет Меган изданию Delish.

Возлюбленная принца вообще кажется весьма жизнелюбивой девушкой. Она обожает проводить время с друзьями, но иногда дает себе возможность побездельничать, поваляться на диване под телевизор и красное вино. «Это помогает мне сохранять баланс», – говорит Меган.

Благотворительность для неё не просто дань моде. В эссе о роли женщин для журнала Elle Меган пишет, что именно гуманитарная деятельность «наполняет её душу». Известность предоставляет актрисе возможность заниматься тем, что для нее важно. В качестве адвоката для женщин она работала в лагере беженцев в Руанде, ездила с гуманитарной миссией в Афганистан. Собственный сайт thetig.com она использует не только для того, чтобы давать советы по стилю и делиться кулинарными рецептами, но также как площадку для выражения своих взглядов.

Еще в седьмом классе маленькая Меган была возмущена слоганом рекламы моющего средства: «Американские женщины воюют с жирными кастрюлями и сковородками». «Почему только женщины?!», – возмутилась школьница и… написала письмо тогдашней первой леди Хиллари Клинтон. Меган уверяет, что через месяц реклама звучала как: «Люди по всей Америке борются с жирными кастрюлями и сковородками».

«Что я вижу, глядя на себя в зеркале? – задается вопросом Меган и сама же отвечает: Веснушки. Я их обожаю». Видимо, принцу Гарри они тоже нравятся.

Анна Семенова

Фото: Yahoo.com

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