Мельница в Статенице

Ресторан «Статеницкий Млын» расположен в поселке Статенице рядом с Прагой. Случайных посетителей здесь нет: или местные жители, или пражане, которые, попав сюда впервые по приглашению, возвращаются в ресторан вновь и вновь.

Двухэтажное здание с огромной террасой, нависающей над живописным озерцом, в котором плавают утки и водится рыба. Внутри сдержанный, без вычурности интерьер – чистые линии и белые диваны. В обычные дни на второй этаж, куда ведет широкая лестница со стеклянными перилами, никто не поднимается. Но во время праздничных застолий ресторан способен вместить до 180 гостей. Так и я попала в этот ресторан впервые – на детский праздник, куда пригласили мою дочь друзья, живущие в Статенице. В тот день нам всё очень понравилось: места было достаточно и для взрослых разговоров, и для детских игр. Для детей в ресторане есть специальное меню, в котором традиционный нежный шницель из куриной грудки подается с овощами. К нему можно заказать воздушное картофельное пюре или картофель-фри. Все это, как правило, нравится детям. А после обеда маленькие посетители ресторана любят выбегать на озеро покормить уток хлебом, которым их щедро снабжают официанты.

Семейный обед

Во второй раз я приехала в «Статеницкий млын» уже специально на субботний обед всей своей изрядно проголодавшейся семьей. Хорошо что перед каждым гостем здесь сразу ставят блюдо со свежеиспеченными хлебными палочками с тмином, которые предлагается обмакивать в ароматное масло со специями. А пока можно ознакомиться с меню.

В «Статеницкой мельнице» неплохая винная карта, но формат семейного обеда алкоголя не предполагал, поэтому мы ограничились свежим домашним лимонадом из апельсинов.

Мой выбор был предопределён с самого начала: мне очень нравится фирменный сливочный крем-суп из лесных грибов, посыпанный жареным луком. Пара моих знакомых специально ездит из Праги именно за этим блюдом. У этого супа лишь один недостаток – он очень сытный, и после него можно уже ничего не заказывать.

Муж предпочёл борщ и не прогадал, суп оказался по-домашнему ярким и вкусным. Жаль, борщ не входит в обычное меню, его готовят в рамках «специального предложения». Дочь в этот раз предпочла пиццу. Благо её здесь почти 30 видов: от привычных «Маргариты» или «Четырёх сыров» до необычных, например «Клюквы с сыром». В ней, соответственно, клюква, сыр с двумя видами плесени, куриная грудка, сливки и моцарелла. Этот набор дочери показался чересчур изысканным: она остановила свой выбор на пицце «Al Capone». Ничего необычного: моцарелла, ветчина, салями и смесь паприк. Дочери понравилось: хорошая, правильная пицца нужной толщины и размера!

На второе озабоченный правильным питанием муж выбрал фермерскую куриную ножку, приготовленную на диком тимьяне способом «sous-vide». Эта технология приготовления продуктов при низкой температуре в вакууме становится все популярнее, потому что позволяет сохранить все витамины и полезные вещества. Не столь полезным, но зато очень вкусным гарниром к курице стало фирменное картофельное пюре со сливочным маслом и жареным шпинатом.

Несмотря на данное себе обещание воздержаться от второго, остановиться я не смогла и заказала козий сыр на гриле с запеченным сладким перцем, зелёным салатом и заправкой из вяленых помидоров. Свежий ореховый вкус сыра прекрасно сочетался с овощами, а вяленые томаты придавали ему нотку остроты.

На сладкое

Сил на десерты уже не хватило. Хотя они здесь прекрасные – и шоколадный фондан с хрустящей бисквитной корочкой и тающим горячим шоколадом в сердцевине, который подаётся с шариком домашнего ванильного мороженого и малиновым сиропом, и классический итальянский десерт тирамису. В качестве специального предложения бывают американские печенья брауни с фисташками или итальянская ванильная панна котта.

Объевшиеся и довольные, мы выкатились из ресторана и какое-то время еще гуляли вокруг пруда, чтобы набраться сил перед поездкой домой.

Итого обед на троих нам обошелся в 974 кроны:

Лимонад 0,4 л – 65 крон (3 шт – 195)

Суп-крем из лесных грибов – 75 крон

Борщ – 80 крон

Пицца Al Capone – 193 кроны

Куриная ножка с картофельным пюре и шпинатом – 225 крон

Козий сыр на гриле со сладким перцем и зеленым салатом – 206 крон

Анна Семёнова

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