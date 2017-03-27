Место свадеб и конгрессов

Чехия много лет пользуется популярностью у российских молодожёнов как место проведения свадеб. Действительно, прекрасную, на всю жизнь запоминающуюся Прагу трудно с чем-либо сравнить. Одним из любимых площадок для бракосочетания является дворец Жофин.

Остров, на котором стоит дворец Жофин, существовал не всегда. Говорят, он появился после очередного наводнения на Влтаве лишь в начале XVIII века. Место быстро заняли красильщики кож и два столетия он назывался, островом Красильщиков. Остров менял владельцев и названия, пока в 1834 году его не купил богатый пражский мельник Вацлав Антонин Новотны. Новотному очень хотелось сделать из острова парк с развлечениями, место культуры и отдыха горожан. В 1835 году Новотны затеял постройку дворца, изначально предназначавшегося для культурных городских мероприятий. Дворец был построен в популярном тогда классическом стиле и открыл свои двери сразу, как только магистрат Праги выдал разрешение на его эксплуатацию. 30 мая 1837 года в честь постройки дворца был дан грандиозный бал.

Дворец не имел никакого названия до 1840 года, пока его не посетил эрцгерцог Франц Карл. В честь этого события зятья Новотного попросили у эрцгерцога разрешения назвать остров и дворец на нём в честь его супруги – герцогини Софии Баварской. За твердый характер и деятельное участие в австрийской политике Софию Баварскую называли «единственным мужчиной при австрийском дворе». Эрцгерцог согласился и отбыл в Вену. И вот бы острову носить имя герцогини, матери будущего императора, да не тут то было! Мельники уже было повесили новые таблички, но магистрат города заявил, что без письменного согласия самого эрцгерцога такие вещи делать не полагается. Пришлось Новотному писать в Вену и просить письменного согласия присвоить острову и дворцу имя герцогини Софии. Эрцгерцог Франц Карл свое согласие подтвердил и вскоре старые названия острова были забыты. Почему же Жофин? – Имя София по-чешски звучит как Жофие (Žofie).

Мельник Новотны старался не зря. Построенный им дворец ждала блестящая судьба. Он быстро стал местом балов, концертов, выставок и общественных собраний. До тех пор, пока не был построен Муниципальный дом, именно Жофин был средоточием общественной

жизни Праги. Одни имена чего стоят! Здесь давали концерты Лист, Берлиоз, Чайковский, дирижировал Вагнер. Здесь свет впервые услышал симфоническую поэму Сметаны «Моё Отечество». В 1848 году здесь проходил Славянский конгресс, председателем которого был Франтишек Палацкий, видный деятель чешского национального возрождения.

В 1884 году дворец был куплен магистратом Праги и вскоре перестроен в стиле неоренессанс, сохранившимся до наших дней. Проект был разработан молодым архитектором Йиндржихом Фиалкой. Было построено новое трехэтажное здание, от старого здания был оставлен фундамент и частично первый этаж, лежащий в северной части. Архитектурные начинания Фиалки продолжил архитектор Ахилл Вольф, который предложил дополнить здание рестораном и расширить Большой зал.

В 1925 году уже новые власти решили увековечить память о Славянском конгрессе 1848 года и переименовали остров в Славянский. Дворец же своё название сохранил.

В 2002 году очередное и на этот раз очень масштабное наводнение нанесло большой ущерб дворцу. Чтобы этого больше не повторялось, было решено снабдить Жофин насосами, которые автоматически включатся, если высокая вода вновь будет угрожать зданию.

Места во дворце Жофин довольно много: Большой зал вмещает 580 зрителей, малый зал – 150, а гостиная мэра рассчитана на 80 человек. Свадьба здесь обойдётся в сумму от полутора тысяч евро до… в общем, это зависит от толщины кошелька. Свадьбы, которые играются в Жофине, довольно часто попадают в светские хроники. В августе прошлого года нефтяной магнат из России Рашид Сардаров выдавал здесь замуж свою дочь Викторию. Из Москвы прилетело несколько сотен гостей. А среди артистов, выступавших на этой свадьбе, был британский певец Робби Уильямс.

Александр Авдеенко

Фото: pssp.ru