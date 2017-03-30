Министр транспорта на Мальте

Европа может сократить количество жертв в дорожно-транспортных происшествий только общими усилиями, эта ответственность лежит на всех. Об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц на международной конференции на Мальте.

О достижении минимума в ряде случаев ДТП с летальными исходами в Чешской Республике за 2016 году, говорил в своём выступлении министр транспорта Дан Tёк.

«В 2016 году, погибло 111 пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Это на 20 человек меньше, чем в 2015 году», сказал Дан Тёк.

По словам министра транспорта, Чехию, как и другие страны ЕС, коснулось новое законодательство, регулирующее ношение светоотражающих элементов в условиях плохой видимости, а также старта информационной медиа-кампании под названием «Мы видим?», благодаря, которой было достигнуто снижение числа погибших пешеходов и в условиях недостаточной видимости.

Еще одним важным шагом в 2016 году, было введение новой системы экзаменов для получения водительских удостоверений категории А, что способствовало сокращению количества смертности на 32%.

Фото: mdcr.cz, Evropská komise

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