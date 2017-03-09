Мужчина нанёс ранения и скрылся

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
- ТВ-программа
В среду вечером в пражских Верхних Почерницах мужчина нанёс ранения нескольким людям и скрылся с места преступления. На данный момент полиция его уже нашла.
«Врачи на улице Высоковская оказали помощь двум молодым людям, которые имели ножевые ранения, через час — ещё двум мужчинам, » прокомментировал пресс-секретарь скорой помощи Доминик Горн.
По словам спасателей все четыре ранения связаны между собой.
«Делом занимаются криминалисты из отдела регионального управления», сказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.
В интересах следствия подробности не разглашаются.
Согласно информации, полученной от iDNES.cz преступника захватили в районе Чёрного моста.
Фото: mojecelebrity.cz
Свежие комментарии