Мужчина нанёс ранения и скрылся

В среду вечером в пражских Верхних Почерницах мужчина нанёс ранения нескольким людям и скрылся с места преступления. На данный момент полиция его уже нашла.

«Врачи на улице Высоковская оказали помощь двум молодым людям, которые имели ножевые ранения, через час — ещё двум мужчинам, » прокомментировал пресс-секретарь скорой помощи Доминик Горн.

По словам спасателей все четыре ранения связаны между собой.

«Делом занимаются криминалисты из отдела регионального управления», сказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

В интересах следствия подробности не разглашаются.

Согласно информации, полученной от iDNES.cz преступника захватили в районе Чёрного моста.

Фото: mojecelebrity.cz

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