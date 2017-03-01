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На набережной будет уютней

Рашинова набережная

Рашинова  набережная дополниться галереями, кафе и общественным туалетом. Изменения уже одобрила мэрия Праги.

«Мы планируем в этом году установить новые скамейки. «, —  сказала мэр Адриана Крначова. «А  также хотим испробовать  в использовании  современные контейнеры для мусора и освещение. «, —  добавила она.

Набережная в весенне -летний период  напоминает место встречи, поэтому планируемые изменения заметят тысячи людей .

 

Фото:  wikimedia.org

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