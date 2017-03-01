На набережной будет уютней

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
- ТВ-программа
Рашинова набережная дополниться галереями, кафе и общественным туалетом. Изменения уже одобрила мэрия Праги.
«Мы планируем в этом году установить новые скамейки. «, — сказала мэр Адриана Крначова. «А также хотим испробовать в использовании современные контейнеры для мусора и освещение. «, — добавила она.
Набережная в весенне -летний период напоминает место встречи, поэтому планируемые изменения заметят тысячи людей .
Фото: wikimedia.org
Свежие комментарии