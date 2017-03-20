На ж/д переезде

Грузовой поезд около Пршерова (город на востоке Чешской Республики) сегодня сбил человека, который на месте скончался. Об этом заявил пресс-секретарь железнодорожной инспекции Мартин Драпал. Движение в направлении Республики Польша было ограничено более, чем на 4ч, тем самым поезда имели задержку на несколько десятков минут.

«Поезд сбил человека на железнодорожном переезде, который был оборудован шлагбаумом и светофором,» сказал пресс-секретарь.

Фото: machinegun.cz

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