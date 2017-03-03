Начнёт ли Европа войну с енотами?

Нашествие енотов, борщевика и других инвазивных видов животных и растений, подавляющих местную биосферу, заставляет Евросоюз искать способы разрешения этой проблемы. Ущерб составляет более 12,5 млрд евро ежегодно.

Инвазивный, или чужеродный – это вид, который случайно оказался или был преднамеренно завезён за пределы своей естественной зоны обитания, после чего настолько приспособился к местным условиям, что смог вытеснить представителей местной флоры и фауны. Серьёзное внимание этой проблеме стали уделять лишь в последние несколько десятилетий, хотя Евросоюзу нашествие инвазивных видов обходится весьма дорого – ущерб оценивается в 12-12,5 млрд евро ежегодно.

Всех посчитали

В августе прошлого года был принят общеевропейский регламент, призванный объединить усилия стран ЕС в этой сфере. Документ заключал в себе список из 23 видов животных и 14 видов растений, признанных на территории ЕС нежеланными гостями, а также перечень направленных против них мер. Включённые в список виды запрещалось завозить в пределы стран блока, содержать их там, разводить, перевозить, торговать и обмениваться ими и выпускать их в окружающую среду. Из этих требований существуют некоторые исключения (так, например, при определённых условиях допускается содержание таких видов в научных и медицинских целях, что может позволить зоопаркам сохранить часть имеющегося у них поголовья запрещённых видов), но в целом национальные правительства были обязаны пресекать какие-либо действия человека, способствующие дальнейшему процветанию агрессивных чужаков.

Ужасный енот

Главным «агрессором» в животном списке стал енот-полоскун. Акклиматизация этого зверя ради меха началась в Европе в 1930-е годы (причём, по одной из версий, велась по личной инициативе Германа Геринга, возглавлявшего гитлеровские ВВС, а по совместительству занимавшего должность главного лесничего Рейха). За минувшие 80 лет еноты полностью захватили Германию и Данию и частично сопредельные страны; только немецкая популяция теперь насчитывает около миллиона особей. Распространению енотов (как когда-то крыс, ворон и голубей) помогло их умение извлекать выгоду из соседства с человеком, а также отсутствие в Центральной Европе крупного хищника вроде волка. Еноты, будучи всеядными хищниками, опустошают пресноводные экосистемы, поедая моллюсков, ракообразных, земноводных и рептилий, а заодно наносят серьёзный ущерб различным видам птиц, отлично лазая по деревьям и разоряя птичьи гнёзда. Также еноты являются переносчиками бешенства и опасных для человека паразитарных заболеваний. В феврале этого года чешские СМИ забили тревогу: следы енота обнаружились в природном заповеднике Бржехине-Пецопала на северо-востоке страны. Одна надежда на волчью стаю, которая обитает в этом же заповеднике.

Опасный сорняк

В растительной части списка главную опасность представляет персидский борщевик – гигантское растение, производящее большое количество семян, нетребовательное к почвам и очень устойчивое к вредителям, болезням и холоду. Сок борщевика сильно повышает уязвимость человеческой кожи к солнечным ожогам, что делает его опасным для здоровья растением. Первоначально гигантские виды борщевиков культивировались в качестве корма для скота (бывший СССР) и даже в декоративных целях (Европа), однако они вышли из-под контроля и захватили обширные территории, особенно в бывшем СССР на фоне упадка животноводства. Персидский борщевик оккупирует территории скандинавских стран; в качестве средств борьбы с ним может рассматриваться молочное животноводство, применение гербицидов и физическое истребление.

В Европе, по некоторым данным, насчитывается до 12 тыс. чужеродных видов животных и растений, из которых под критерии инвазивных подпадают до 1500. Несмотря на это, некоторые пункты в списке ЕС явно появились в превентивном порядке – например, обыкновенная носуха, обитающая в Южной Америке, а в Европе присутствующая на испанском острове Майорка. Впрочем, список был предметом споров ещё на стадии обсуждения. Из поля зрения его составителей выпали целые биологические области – например, там отсутствуют как морские, так и пресноводные моллюски, некоторые виды которых активно захватывают реки и моря и являются переносчиками опасных паразитов. Более того, в список не попали некоторые очевидные кандидаты вроде двух других видов гигантских борщевиков – Мантегацци, распространившегося в Центральной Европе и на Британских островах, и Сосновского, заселившего Прибалтику. Под давлением скандинавских производителей меха из списка исключили американскую норку, с середины прошлого века успешно вытесняющую местного родственника (европейскую норку) во многих областях Европы. Поэтому с течением времени можно ожидать новых инициатив ЕС по борьбе с инвазивными видами.

Анна Семёнова

Фото: oko-planet.su

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