Не без сюрпризов

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В субботу, 25го марта пражский зоопарк в 11:00 ч торжественно откроет свой 86 сезон.
В этом сезоне зоопарк подготовил большой сюрприз — впечатляющие программы для детей и взрослых: встречи с морскими львами, кормление верблюдов и возможность попробовать себя в роли юного животновода. » Новшеством также будут вечерние экскурсии по зоопарку, каждую пятницу и субботу ,» сказал директор Мирослав Бобек.
У зоопарка большие планы по строительству. В этом году завершится реконструкция ресторана Гастон, который был поврежден наводнением. Продолжается строительство павильона для попугаев. Но реконструкция павильона горилл приостановлена из-за проблем административного характера, которые на данный момент решает магистрант.
Фото: Tomáš Adamec, zoopraha.cz
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