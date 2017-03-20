Не доехал

Самый длинный в Чехии автобус Van Hool AGG 300, который возит пассажиров до пражского аэропорта, сегодня столкнулся с грузовым автомобилем. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Сумма ущерба, причинённого автобусу на данный момент не определены.

Автобус Van Hool AGG 300 является самым длинным автобусом в Чехии, его длина составляет 25 метров. Был введён в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Интересно отметить его особенности, вместительность составляет 200 пассажиров, двигатель находится перед второй осью, а сидения, благодаря расположению в межсекционном рукаве, в так называемой «гармошке», двигаются во время движения.

Фото: Petr Topič, MAFRA , idnes.cz

Похожие статьи