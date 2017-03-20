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Самый длинный в Чехии автобус Van Hool AGG 300, который возит пассажиров до пражского аэропорта, сегодня столкнулся с грузовым автомобилем. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Сумма ущерба, причинённого автобусу на данный момент не определены.
Автобус Van Hool AGG 300 является самым длинным автобусом в Чехии, его длина составляет 25 метров. Был введён в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Интересно отметить его особенности, вместительность составляет 200 пассажиров, двигатель находится перед второй осью, а сидения, благодаря расположению в межсекционном рукаве, в так называемой «гармошке», двигаются во время движения.
Фото: Petr Topič, MAFRA , idnes.cz
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