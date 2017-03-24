Не как у всех

На Смихове открылось вегетарианское бистро, которое от всех остальных ресторанов такого типа отличается тем, что персонал здесь – бездомные женщины, которые блюда готовят и подают.

Персонал был направлен организацией «Как дома», руководитель которой Александра Долежелова утверждают, что приготовление пищи помогает женщинам, особенно с душевной стороны.

«Женщины, как правило, имеют проблемы с психикой и низкой самооценкой. Они зачастую уже ничего не жду от жизни, а когда попадут в группу других бездомных женщин, то это их начинает мотивировать и оживлять. Приятно видеть, когда клиенты их хвалят за приготовленную еду.», говорит Александра Долежелова, руководитель организации «Как дома».

Фото: aktualne.cz, Jakub Plíhal.

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