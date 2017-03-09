Неожиданная проверка

Сегодня полиция неожиданно ворвалась на пражский склад фирмы Rohlik.cz, где задержала 85 иностранцев. Все кроме одной особы, которая предположительно имела поддельные документы личности, подозреваются в нелегальной работе. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Фото: surpanblog.cz

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