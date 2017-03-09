Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Неожиданная проверка

Сегодня полиция неожиданно ворвалась на пражский склад фирмы Rohlik.cz, где задержала 85 иностранцев. Все кроме одной особы, которая предположительно имела поддельные документы личности, подозреваются в нелегальной работе.  Об этом заявил пресс-секретарь  полиции Томаш Гулан.

 

Фото: surpanblog.cz

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *