Несчастный случай

Сегодня во второй половине дня со скалы Дивока Шарка (Divoká Šárka) в Праге, упал 25-летний мужчина. По предварительным выводам полиции, всего скорее у мужчины соскользнула нога. Падение с 16-метровой высоты молодой человек перенёс с множественными травмами, и был доставлен в больницу.

Пресс-секретарь полиции Тамаш Гулан считает, что данный случай не указывает на попытку самоубийства.

Дивока Шарка (Divoká Šárka) — природный парк на северо-западе Праги, площадью 25.4 га. Парк является достаточно распространенным местом для прогулок среди населения, завораживает своей красивой природой и незабываемыми видами отвесных скал.

Фото: wikipedia.org

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