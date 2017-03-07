Нестабильный курс: как сохранить сбережения?

Чешский национальный банк рассматривает возможность отказа от интервенций на валютном рынке. «Пражский телеграф» анализирует, как это отразится на кроне и как сохранить и приумножить сбережения в условиях непредсказуемого курса.

Напомним, что решение об искусственном ослаблении национальной валюты было принято ЧНБ в ноябре 2013 года с целью поддержать экономику, сделать её более конкурентоспособной путем снижения курса и стимуляции экспорта. Таким образом уже более трёх лет курс кроны удерживается ниже отметки 27 крон за евро.

Ключевым показателем, на который ориентируется ЧНБ, принимая решение о продлении режима валютных интервенций, является инфляция. И в декабре 2016 года она выросла до максимального уровня за последние 36 месяцев и составила 2%.

Это даёт инвесторам основания предполагать, что в ближайшем будущем власти откажутся от привязки кроны к евро. Однако в начале года давление на управляемый валютный курс усилилось, что обусловило увеличение притоков капитала в чешскую валюту на фоне растущей инфляции.

Нынешний уровень инфляции приближает дату завершения валютных интервенций. Об этом свидетельствуют, в частности, высказывания главы ЧНБ Йиржи Руснока. «На последнем заседании члены Банковского совета ЧНБ достигли консенсуса, что необходимость отказа от интервенций становится всё более очевидным. Но это произойдёт не ранее, чем во втором квартале 2017 года», – цитирует Руснока сервер ihned.cz.

При этом детали того, как будет осуществляться процесс выхода из режима интервенций, он уточнять отказался, добавив лишь, что это должно пройти «гладко и с наименьшими проблемами». Вместе с тем Руснок пояснил, что даже после отказа от контроля курса кроны Нацбанк полностью не уйдёт с валютного рынка в целях борьбы с волатильностью, которая последует за изменением курса национальной валюты.

Quid prodest?

Аналитики утверждают, что, несмотря на смену политики ЧНБ, курс кроны по сравнению с нынешним уровнем изменится незначительно. Дело в том, что крона сейчас сильно перекуплена. Значительным спросом национальная валюта пользуется со стороны экспортёров и спекулянтов. Тем не менее отскок до уровня 25-26 крон считается вероятным.

Наиболее очевидными бенефициарами в этой ситуации являются импортёры. У экспортёров, наоборот, наступит более тяжёлый период, когда им придётся работать над повышением конкурентоспособности вследствие обострения конкуренции на рынке.

Отказ ЧНБ от валютных интервенций отразится и на благосостоянии населения. В частности, от этого выиграют жители пограничных областей, которые смогут по более выгодным ценам покупать товары по другую сторону границы. Подорожание кроны приведёт к снижению стоимости импортных товаров, а также сыграет на руку тем, кто хранит свои сбережения в чешской валюте.

Кроме того, укрепление кроны по отношению к основным мировым валютам сделает отдых за границей более дешёвым. «Если ЧНБ откажется от интервенций, то произойдёт оживление интереса к отдыху за рубежом. Но это случится не сразу, так как туристические компании, как правило, заключают долгосрочные контракты со своими партнёрами», – говорится в ответе Ассоциации чешских турбюро и агентств на запрос ПТ.

А вот на стоимость жилья удорожание кроны, скорее всего, не повлияет. Дело в том, что цены в секторе недвижимости устанавливаются в кронах, поэтому они не подвержены колебаниям в связи с изменением курсов валют.

Как сохранить сбережения?

Один из способов приумножения накоплений является попытка сыграть на разнице валют. Однако это довольно рискованное предприятие, утверждают эксперты.

«Как правило, население в этих условиях поступает так: сначала все верят, что повышение курса – это временно. Потом люди ждут и кусают локти, понимая, что валюта продолжает расти. И наконец, когда она достигает пика, решительно снимают деньги со счёта и обменивают её по максимальной цене. А потом разочаровываются, когда валюта перестаёт расти или начинает падать. То, что произойдёт в ближайшее время, не конец света, а мимолётные колебания», – объясняет аналитик Мартина Горачкова.

«Совершенно точно можно сказать одно: обычному гражданину, который не является профессиональным игроком валютного рынка и не обладает большими сбережениями, не стоит пытаться сыграть на движении курса. Мелкий спекулянт, как правило, проигрывает», – отмечает она.

Ещё один стереотип: если что-то происходит с курсом, надо срочно тратить сбережения. «Такое поведение зачастую приводит к опрометчивым покупкам. Если вы гонитесь за скидками, то, скорее всего, купите то, что вам не нужно. Зачем вам холодильник, плазменный телевизор и машина, если они у вас уже есть?», – вопрошает глава Экономико-правовой школы компании ФБК Сергей Пятенко.

Потому более предпочтительным вариантом является разделение накоплений на две части: сберегательную и инвестиционную, полагает Клара Фабианкова из Высшей школы экономики в Праге. «Сберегательную часть можно вложить под процент в банк, а другую, например, передать в ПИФ или купить акции, то есть приобрести более рискованные, но одновременно и более доходные финансовые инструменты», – пояснила она «Пражскому телеграфу».

Свои рекомендации высказал и один из самых уважаемых экспертов Чехии, главный экономист UniCredit Bank Павел Собишек: «Чтобы чувствовать себя уверенно в ситуации нестабильного курса, свои сбережения лучше изначально разделить на несколько корзин – кроны и две валютные корзины. Тогда при колебаниях можно спокойно сидеть у телевизора и попивать чай, не опасаясь за свои деньги».

Специально для ПТ Кашапов Тимур

Фото: anfost.ru

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