Новая кандидатура

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Свою кандидатуру на пост президента будет выдвигать Карел Штогл – бывший глава кабинета премьер-министра Йиржи Руснока.
Избирательную кампанию планирует начать в летний период, подробности финансирования которой пока не разглашает. Кампания рассчитывает на сотрудничество со специалистами в области политологии, социологии, экономики, безопасности, маркетинга, здравоохранения, спорта и средств массовой информации. «Конкретные имена, сообщу перед началом кампании» , — говорит Карел Штогл.
«Я чувствую себя на вершине своих физических и душевных сил, думаю, что у меня есть большой шанс на успех в президентских выборах. Я обладаю способностью объединять людей , а методом кнута и пряника получаю всё самое лучшее, что у них есть.» — сообщил Штогл.
Фото: vlada.cz
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