Новинка! Секрет вашей молодости с редермализацией

С уникальным антивозрастным инъекционным методом для обновления и омоложения кожи, возможно решить многие возрастные проблемы. Идеальное сочетание гиалуроновой и янтарной кислоты значительно усиливает эффект по сравнению с другими инъекционными методами.

Причины старения:

-Обезвоживание — потеря жидкости

-Окислительный стресс — повреждающее действие свободных радикалов

-Дряблость, потеря упругости — снижение активности обменных процессов в клетках кожи

-Редермализация

Инновационный инъекционный метод для эффективной профилактики старения и обновления структуры кожи. Способствует глубокому увлажнению кожи путем сочетания гиалуроновой и янтарной кислоты. Устраняет признаки старения, в том числе пигментации, морщин и дряблости кожи. Процедура обеспечивает защиту кожи от вредных радикалов.

За счет соединения молекул гиалуроновой кислоты самого высокого качества с янтарной кислотой, достигается максимальный эффект восстановления, увлажнения, повышения упругости и омоложения кожи.

Чего ожидать от процедуры

лифтинг

сглаживание морщинистой

обновление кожи

оживление кожи

правильная микроциркуляция

приподнятие и выравнивание контура лица

удаление пигментации

улучшение поверхности и текстуры кожи

ДА, меня интересует эта процедура — ссылка на процедуру http://altos-klinika.cz/dermarevitalizace/

Напоминаем, что наши любимые женщины еще могут получить подарки до 25 марта от клиники ALTOS на Международный Женский День по ссылке: http://altos-klinika.cz/2017/02/28/darky-ke-dni-zen-od-kliniky-altos/

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Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2

Obchodní centrum Atrium, 1. p.

e-mail: info@altos-klinika.cz, tel.: 222 561 750

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