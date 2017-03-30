Новый мэр

Радек Клима сегодня закончил свою муниципальную службу в должности мэра Праги 5.

Клима подал заявление об уходе по собственному желанию, аргументируя потерей доверия в своей партии TOP 09 и состоянием здоровьем.

На внеочередном сегодняшнем заседание совета администрации Праги 5 будет избираться новый мэр.

Радек Клима впервые стал мэром в 2010 году, даже и тогда не закончил свой избирательный срок, был уволен.

Фото: .lidovky.cz , Archiv Radnice

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