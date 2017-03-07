Нож в спину революции

Имя Аркадия Аверченко, пожалуй, приходит на ум первым, когда начинаешь вспоминать русских эмигрантов, нашедших в Чехии свой новый дом. Человек, проживший яркую, но короткую жизнь, приехал сюда в в 1922 году, здесь и похоронен на Ольшанском кладбище.

Аркадий Тимофеевич Аверченко родился в Севастополе 27 марта (по новому стилю) 1881 года в семье небогатого, и, судя по всему, неуспешного купца Тимофея Аверченко и его жены Сусанны Сафроновой. Мальчик часто болел и о полноценной учёбе не могло быть речи. С 15 лет пошел работать – сначала писарем в транспортную контору, а затем решил перебраться в Донбасс, где устроился конторщиком на рудник. В 1903 году вместе с конторой перебирается в Харьков, где и начинает писать и публиковаться. Творчество полностью поглотило молодого Аверченко, он много, очень много пишет, а затем начинает редактировать собственные юмористические журналы «Штык» и «Меч», куда сам же и пишет под разными псевдонимами. Из конторы его выгоняют со словами «Вы хороший человек, но ни к чёрту не годитесь», за то что он полностью забросил службу.

В столицу за славой

Потеряв работу в Харькове, Аверченко, судя по всему, не расстроился. В 1908 году он является в редакцию журнала «Стрекоза», теряющего свои популярность (а ведь там когда-то публиковался сам Чехов!), с предложением реорганизовать журнал. Так «Стрекоза превращается в «Сатирикон» и там публикуются Саша Черный, А.И. Куприн, А.Н. Толстой. Помимо журнала выпускалась «Библиотека Сатирикона», в которой вышло более ста книг общим тиражом свыше двух миллионов. В «Библиотеке Сатирикона» вышел и первый сборник рассказов самого Аверченко «Веселые устрицы», выдержавший двадцать четыре издания.

Аверченко пишет, пишет и пишет, часто используя псевдонимы Ave, Волк, Фома Опискин, Медуза-Горгона, Фальстаф и другие. В 1913 году редакция «Сатирикона» раскололась и Аверченко со своими последователями создаёт журнал «Новый Сатирикон». Редкий номер обходится без рассказов талантливого и плодовитого писателя. В дореволюционный период выходят его сборники «Рассказы (юмористические). Кн. 1», «Рассказы (юмористические). Кн. 2.», «Зайчики на стене» , «Круги по воде», «Рассказы для выздоравливающих», «О хороших в сущности людях», «Сорные травы», «Чудеса в решете», «Позолоченные пилюли», «Синее с золотом». Выработался комплексный тип рассказа Аверченко, необходимым и характерным свойством которого является утрирование, расписывание анекдотической ситуации, доводящее её до полнейшего абсурда. Его гипертрофированные анекдоты не имеют и тени правдоподобия.

«Сатириконовцы» очень дорожили своей репутацией «независимого журнала, промышляющего смехом» и старались не потакать низменным вкусам, избегая скабрёзности, дурацкого шутовства и прямой политической ангажированности. Политической позицией журнала была подчеркнутая нелояльность: позиция очень выгодная в тогдашних условиях почти полного отсутствия цензуры, воспрещавшей лишь прямые призывы к свержению власти, зато позволявшей сколько угодно осмеивать любые её проявления, в том числе и саму цензуру.

В Прагу как звезда

Пришедшие к власти большевики довольно быстро закрыли оппозиционный им «Новый Сатирикон». Новые порядки были сильно не по душе Аверченко и он бежит в Крым, к белым. Затем был Стамбул, София и Белград, где он долго не задержался. Тогда же вырабатываются новые типы рассказов Аверченко, впоследствии составивших сборники «Дюжина ножей в спину революции» и «Смешное в страшном»: антисоветский политический анекдот и утрированные в обычной манере Аверченко зарисовки и впечатления быта революционной России и гражданской войны.

В Прагу Аверченко впервые приехал в 1922 году, уже будучи в Чехословакии популярным. Первый творческий вечер с огромным успехом прошел 3 июля в Муниципальном доме, затем писатель отправился в турне по Чехословакии и решил тут остаться. Работу он нашел в основанной Т.Г. Масариком газете «Prager presse», где мог свободно публиковаться. Любивший комфорт, в Праге Аверченко мог позволить себе жить в гостинице «Zlatá husa» на Вацлавской площади. Оказалось, что тайные службы Чехословакии следили за автором, собирая на него досье. Зачем? Судя по всему, для порядка. Аверченко был слишком ярок и заметен. Жизнь, начавшая наконец налаживаться, довольно быстро оборвалась. После операции по удалению глаза его в полубессознательном состоянии поместили в пражскую городскую больницу с диагнозом «ослабление сердечной мышцы, расширение аорты и склероз почек». 12 марта 1925 года на 44-м году жизни Аркадий Аверченко скончался и был похоронен на Ольшанском кладбище. Похороны были оплачены из собственных средств писателя.

Творчество Аркадия Аверченко стало частью чешской культуры 20-х годов ХХ века. Здесь на чешском и русском языках вышло более 20 сборников юмористических рассказов писателя, а роман «Шутка мецената» был опубликован уже после его кончины.

Александр Авдеенко

Фото: pinterest.com

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