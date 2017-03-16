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20.03.2017 — 26.03.2017
Понедельник
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00 «Деловое утро НТВ».
7.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Пасечник».
10.00 Суд присяжных
11.00 Сегодня.
11.25 Обзор.
12.00 «Место встречи».
14.00 Сегодня.
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30 «Говорим и показываем».
16.35 Обзор.
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с «Свидетели».
19.30 Т/с «Охота на дьявола».
21.35 «Итоги дня».
22.05 Т/с «Демоны».
23.05 «Место встречи».
0.45 «Еда без правил».
1.35 Т/с «Час Волкова».
Вторник
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00 «Деловое утро НТВ».
7.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Лесник».
10.00 Суд присяжных
11.00 Сегодня.
11.25 Обзор.
12.00 «Место встречи».
14.00 Сегодня.
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30 «Говорим и показываем».
16.35 Обзор.
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с «Свидетели».
19.30 Т/с «Охота на дьявола».
21.35 «Итоги дня».
22.05 Т/с «Демоны».
23.05 «Место встречи».
0.45 Квартирный вопрос.
1.35 Т/с «Час Волкова».
Среда
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00 «Деловое утро НТВ».
7.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Лесник».
10.00 Суд присяжных
11.00 Сегодня.
11.25 Обзор.
12.00 «Место встречи».
14.00 Сегодня.
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30 «Говорим и показываем».
16.35 Обзор.
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с «Свидетели».
19.30 Т/с «Охота на дьявола».
21.35 «Итоги дня».
22.05 Т/с «Демоны».
23.05 «Место встречи».
0.45 «Дачный ответ».
1.35 Т/с «Час Волкова».
Четверг
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00 «Деловое утро НТВ».
7.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Лесник».
10.00 Суд присяжных
11.00 Сегодня.
11.25 Обзор.
12.00 «Место встречи».
14.00 Сегодня.
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30 «Говорим и показываем».
16.35 Обзор.
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с «Свидетели».
19.30 Т/с «Охота на дьявола».
21.35 «Итоги дня».
22.05 Т/с «Демоны».
23.05 «Место встречи».
0.45 «Судебный детектив».
1.35 Т/с «Час Волкова».
Пятница
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00 «Деловое утро НТВ».
7.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Лесник».
10.00 Суд присяжных
11.00 Сегодня.
11.25 Обзор.
12.00 «Место встречи».
14.00 Сегодня.
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30 «Говорим и показываем».
16.35 «ЧП. Расследование».
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с «Свидетели».
21.35 Х/ф «Сколько стоит ваше счастье».
22.35 «Мы и наука. Наука и мы».
23.25 «Место встречи».
1.00 «Поедем, поедим!»
1.25 Т/с «Час Волкова».
Суббота
3.05 Их нравы.
3.35 Х/ф «Агент особого назначения».
5.25 Смотр.
6.00 Сегодня.
6.20 «Устами младенца».
7.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
7.25 «Умный дом».
8.00 Сегодня.
8.20 Главная дорога
9.00 «Еда живая и мертвая».
10.00 Квартирный вопрос.
11.05 «Битва шефов».
12.00 «Двойные стандарты».
13.05 Своя игра.
14.00 Сегодня.
14.20 «Однажды…»
15.00 «Секрет на миллион». Кончаловский.
17.00 «Центральное телевидение».
18.00 «Ты супер!»
20.30 Ты не поверишь!
21.35 «Международная пилорама».
22.30 Комедия «Не родись красивым».
0.10 Х/ф «Агент особого назначения».
1.40 Т/с «Час Волкова».
Воскресенье
3.15 Х/ф «Агент особого назначения».
5.00 «Центральное телевидение».
6.00 Сегодня.
6.20 Лотерея «Счастливое утро».
7.25 Едим дома.
8.00 Сегодня.
8.20 «Первая передача».
9.05 «Чудо техники».
10.00 «Дачный ответ».
11.05 «НашПотребНадзор».
12.10 «Поедем, поедим!»
13.05 Своя игра.
14.00 Сегодня.
14.20 «Следствие вели…»
16.00 «Новые русские сенсации».
17.00 «Итоги недели».
18.10 Х/ф «Молодой».
20.15 Детектив «Мститель».
23.50 Авиаторы
0.05 Х/ф «Агент особого назначения».
1.35 Т/с «Час Волкова».
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