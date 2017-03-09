Обошлось

«Эпидемия гриппа согласно последним данным Государственного института здравоохранения утихла. Отдельные вспышки инфекции имеют только локальный характер,» — сказала главный санитарный врач республики Ева Готтвалдова.

«До сих пор актуальны рекомендации, насколько это возможно, избегать посещение общественных мест с большим количеством людей, соблюдать основные правила гигиены — чихать в салфетку, а после общественного транспорта помыть руки. Если вы заболели, то к этому отнестись с ответственностью, недооценивайте инфекцию и не распространяйте её дальше, гораздо лучше будет отлежаться дома, чем передавать грипп следующим, » — предупредила Готтвалдова.

Эпидемия гриппа пошла на спад не только в Чешской Республике, но также и по всей Европе.

Фото: guz5kb.ru

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