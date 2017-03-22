Оцепление на Анделе

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Движение в районе метро Андел осложнила операция полиции, которая реагировала на полученное сообщение о подозрительном чемодане на улице Надражни.
Полиция перекрыла улицу Надражни между перекрёстком На Книжецы и Анделом, в следствии этого трамвайные маршруты 4, 5, 7, 12, 20 не ездили через Радлицкую.
«Мы получили уведомление о подозрительном багаже, оставленном на улице. На место прибыл эксперт-пиротехник. Оказалось, что чемодан пуст», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Фото: rodon.cz
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